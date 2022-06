Brasil Brasil imunizou mais de 93 milhões de pessoas com a terceira dose contra covid

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

O Brasil imunizou até esta quinta-feira (2) um total de 93.281.363 de pessoas com a terceira dose de reforço contra a covid. Em relação à quarta aplicação, são 3.596.272 de pessoas imunizadas. Os números, no entanto, não avançam conforme o esperado, conforme a Fiocruz, que aponta para uma estagnação. Nos últimos dias, o País vive uma explosão de novos casos, batendo recordes registrados em março.

O número de vacinados com a segunda dose ou dose única contra a doença está em 166.261.712, o equivalente a 77,39%. No acumulado, o País já imunizou 178.545.796 (83,11%) de pessoas com ao menos uma porção até as 20h desta quinta.

Ao considerar a vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), são 12.597.367 com uma injeção contra a doença ao menos, o que corresponde a 61,45% deste público.

Nas últimas 24 horas, o País administrou 1.874.682 doses de vacinas, de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa.

