Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Goldfajn é atualmente diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou o economista Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central (BC), como candidato do Brasil ao cargo de presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A informação foi divulgada no começo da semana pelo Ministério da Economia.

O prazo para candidatura ao cargo de presidente do BID se encerra em 11 de novembro e a eleição está marcada para 20 de novembro. O presidente é eleito por um período de cinco anos, podendo ser reeleito apenas uma vez.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento é uma das principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e institucional de países da América Latina e do Caribe.

A instituição também oferece assessoria sobre políticas, assistência técnica e capacitação a clientes públicos e privados em toda a região.

Em nota, o governo brasileiro disse que Goldfajn concilia ampla e bem-sucedida experiência profissional no setor público, em organismos multilaterais e no setor privado, além de sólida formação acadêmica, que o “qualificam inequivocamente para o exercício do cargo de Presidente desta importante Instituição”.

O Ministério da Economia diz que, apoiado pelo Ministério das Relações Exteriores, fará “gestões” para que o Brasil assuma a presidência do BID pela primeira vez desde a criação do banco de fomento, em 1959. O Brasil é o segundo maior acionista do banco.

Composição

Atualmente, o BID é conduzido por Reina Irene Mejía, presidente interina. Mauricio Claver-Caron foi demitido do cargo em setembro, após uma investigação concluir que ele teve um relacionamento com uma funcionária e autorizou dois aumentos do salário dela, violando o código de ética da instituição.

O presidente do BID é eleito pela Assembleia de Governadores, na qual cada um dos 48 países membros é representado por seu governador. Para ser eleito, o candidato deve obter a maioria dos votos dos países membros.

O poder de voto varia de acordo com o número de ações detidas por cada país membro do BID. O candidato vencedor também deve ter o apoio de pelo menos 15 dos 28 países regionais.

Perfil

Nascido em março de 1966, Ilan Goldfajn é atualmente diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional. Possui doutorado em Economia pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology), mestrado pela PUC-RJ e graduação pela UFRJ.

Foi presidente do Banco Central do Brasil entre 2016 e 2019 e diretor de Política Econômica entre 2000 e 2003. Teve, ainda uma longa trajetória na iniciativa privada, passando pelo Credit Suisse Brasil, Itaú Unibanco, Ciano Investimentos e Gávea Investimentos.

Foi, também, professor de universidades no Brasil e nos Estados Unidos, sendo também editor e autor de inúmeros livros e artigos.

