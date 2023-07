Esporte Brasil inicia nesta segunda, contra o Panamá, a busca pelo título inédito da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

A partida ocorre em Adelaide, na Austrália Foto: Thais Magalhães/CBF A partida ocorre em Adelaide, na Austrália. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

O Brasil inicia às 8h (horário de Brasília) desta segunda-feira (24), contra o Panamá, a sua participação na Copa do Mundo Feminina deste ano em busca do primeiro título mundial da equipe.

A partida ocorre em Adelaide, na Austrália, e é válida pelo Grupo F, que também conta com Jamaica e França. As duas seleções empataram sem gols neste domingo (23).

A técnica sueca Pia Sundhage demonstrou confiança na equipe. “Nós vamos ganhar muitos jogos se juntarmos um ataque lindo e uma defesa muito sólida”, afirmou. Os números da treinadora no comando do Brasil são animadores. Em 54 jogos, são 33 vitórias, 12 empates e nove derrotas, com 124 gols marcados e 40 sofridos.

Na Olimpíada de Tóquio, disputada em 2021, a Seleção de Pia caiu nas quartas de final para o Canadá, nos pênaltis. No ano passado, veio o primeiro título oficial dela com o time brasileiro: a Copa América, que garantiu a presença da equipe na Olimpíada de Paris, na França, em 2024.

A Copa do Mundo de 2023 também marca o fim do ciclo da atacante Marta em mundiais. A maior artilheira da história da Seleção tem como meta garantir a conquista inédita. “A Copa do Mundo perfeita para o Brasil seria vencer. Chegar à final e, desta vez, vencer. É muito complicado pensar em outro cenário. Para mim, particularmente, como jogadora e atleta, é agora ou nunca”, declarou a craque.

Panamá

Primeiro adversário do Brasil neste Mundial, o Panamá é um dos oito estreantes em Copas e a seleção pior colocada no ranking da Fifa entre as que estão na chave brasileira, ocupando a 52ª posição. A equipe da América Central se classificou pela repescagem, eliminando o Paraguai.

O time do técnico mexicano Ignacio Quintana tem 12 atletas que atuam no país e 11 que jogam no exterior, sendo três na Europa e duas nos Estados Unidos.

