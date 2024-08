Brasil Brasil já perdeu 33% das áreas naturais do seu território

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Foto: Christian Braga/Greenpeace

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil já perdeu 33% das áreas naturais do seu território, que incluem a vegetação nativa dos biomas, superfície de água e áreas naturais não vegetadas, como praias e dunas. As perdas são decorrentes da ação humana.

O dado foi divulgado nesta quarta-feira (21) pelo MapBiomas. “A perda da vegetação nativa nos biomas brasileiros tende a impactar negativamente a dinâmica do clima regional e diminui o efeito protetor durante eventos climáticos extremos”, explicou o coordenador-geral do MapBiomas, Tasso Azevedo.

Nos últimos 39 anos, o Brasil perdeu 110 milhões de hectares dessas áreas, o que equivale a 13% do território do País. Os outros 20% já haviam sofrido mudanças anteriormente.

Enquanto no território de 37% das cidades brasileiras houve ganho de vegetação nativa, 45%, ou seja, quase metade dos 5.570 municípios do País, tiveram saldo negativo na cobertura de área natural no período.

Áreas privadas

As áreas naturais sofreram maior impacto em propriedades privadas, onde a perda foi de 28% em 39 anos. No total de 281 milhões de hectares convertidos pela ação do homem até 2023, 60% estão em propriedades privadas. Houve uma expansão de 228% das áreas que foram convertidas em agricultura e 76% nas que passaram a ser pastagem, depois de 1985.

