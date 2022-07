Brasil Brasil não tem estratégia coordenada para enfrentar a varíola dos macacos

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministério da Saúde encerrou "sala da situação" justamente quando começaram a subir os casos de doença no País. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Seis semanas após o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos (ou monkeypox) no Brasil, o País está à deriva no combate à doença, declarada como emergência de saúde pública internacional neste sábado (23), sem uma estratégia oficial coordenada pelo Ministério da Saúde.

Esse vácuo preocupa especialistas, já que o Brasil ocupa o sétimo em número de infectados no ranking mundial, com 696 casos. Em números absolutos, o comportamento da doença é similar ao de países europeus que já superam os dois mil casos.

Caso se mantenha a tendência atual, isto é, se a enfermidade crescer da mesma forma que em outros países, o Brasil deverá superar a marca de dois mil casos em agosto, considerando as estatísticas oficiais divulgadas pelo Ministério da Saúde.

A maioria dos casos, 506 de 696 até a última sexta-feira (22), concentra-se no Estado de São Paulo. Quando analisado o País como um todo, o Brasil tem dois casos a cada um milhão de habitantes, segundo dados do Our World in Data, que coleta os números oficiais da doença no mundo.

Esse número é similar ao dos Estados Unidos, o melhor entre os 10 países com mais casos da doença. Entretanto, se considerarmos apenas São Paulo, onde estão 72,7% dos casos, a taxa sobe para 9 casos por milhão de habitantes. Caso o Estado fosse um país, seria o 5º pior.

Segundo o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse em reunião na última semana, alguns países veem “aparente tendência de declínio”, mas outros ainda estão em tendência de aumento. Os números levam em conta os casos da doença nos 10 países mais atingidos até aqui: Espanha, Portugal, Alemanha, França, Holanda, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, além, é claro, do Brasil.

“É uma doença que está circulando há semanas em todo o mundo e que, no Brasil, teve baixa capacidade de testagem, adequada mobilização das pessoas e treinamento de pessoal para suspeita e detecção de risco. Então, nós estamos no escuro em relação à monkeypox, vendo a ponta do iceberg por binóculos”, afirmou o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Nésio Fernandes.

O Ministério da Saúde está na contramão da OMS: no último dia 13, a pasta desfez a sala de situação da varíola dos macacos, cuja estrutura criada para monitorar a doença funcionou por menos de dois meses sob a Secretaria de Vigilância em Saúde. Segundo Fernandes, os Estados solicitaram à Opas, que representa a OMS nas Américas, a criação de apoio internacional na estruturação dos centros de operações especiais e na criação dos planos de contingência contra a doença.

O ministério diz que analisa a compra de vacinas junto à Opas para prevenir a doença, mas ainda não há previsão de quantidade de doses ou de prazo de entrega. A indicação da OMS é para imunizar, sobretudo, profissionais de saúde e pessoas que tiveram contato com infectados, não a população geral. Especialistas alertam, contudo, que o público-alvo deveria se expandir, uma vez que o Brasil já registra transmissão comunitária — quando a ocorrência de um caso não tem relação com outro.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) criou, ainda, a Câmara Pox/RedeVírus MCTI em maio para realizar a vigilância científica da varíola dos macacos. Pesquisadores do grupo contaram que há pedidos de estudos sobre vacinas, imunologia, desenvolvimento de testes e análise genômica do vírus, entre outros, e que não houve resposta até o momento.

“(Queremos) estudar a história natural da doença, porque parece que esse surto é feito por um vírus que não é parecido com aquele do Oeste da África. Até as lesões dele são mais atenuadas. Porém, não sabemos como vai ser a continuidade do surto, se vai encontrar pessoas mais suscetíveis”, disse o coordenador do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ e integrante da Câmara Pox, Amilcar Tanuri.

O Brasil também não dispõe de medicamentos contra a varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que não recebeu pedidos de registro para ambos. A autorização mais recente de remédio contra a doença — o antiviral cidofovir — expirou em 2010. O que está em análise no momento é o aval para teste específico para detectar a varíola dos macacos, da empresa Biomedica.

Para barrar o contágio, a recomendação é o uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização.

A varíola dos macacos é endêmica de países da África Ocidental e Central há décadas. Cientistas ainda não sabem por que ela se disseminou em outros locais em larga escala nos últimos meses.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil