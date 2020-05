Brasil Brasil passa dos 400 mil casos confirmados e 25 mil mortes

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Nesta quarta, Pazuello cumpriu agenda no Pará, outro Estado bastante atingido pela doença. Foto: Erasmo Salomão/ASCOM MS Nesta quarta, Pazuello cumpriu agenda no Pará, outro Estado bastante atingido pela doença. (Foto: Erasmo Salomão/ASCOM MS) Foto: Erasmo Salomão/ASCOM MS

O Brasil passou dos 400 mil casos confirmados de Covid-19, de acordo com o balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (27) Foram incluídas nas estatísticas 20.559 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, totalizando 411.821. O resultado marcou um acréscimo de 5,1% em relação a terça-feira (26), quando o número de pessoas nesta condição estava em 391.222.

A atualização do ministério registrou 1.086 novas mortes, chegando a 25.598. O resultado representou um aumento de 4,4% em relação a terça, quando foram contabilizados 24.512 óbitos por Covid-19.

Do total de casos confirmados, 219.576 estão em acompanhamento e 166.647 foram recuperados. Há ainda 4.108 óbitos sendo analisados.

São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no País, concentrando o maior número de mortes (6.712). O Estado é seguido pelo Rio de Janeiro (4.605), Ceará (2.671), Pará (2.545) e Pernambuco (2.468).

Visitas a Estados e municípios

Na terça-feira (26), o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve em Manaus participando da inauguração da ala indígena do Hospital de Retaguarda Nilton Lins, que fará atendimento exclusivo aos pacientes indígenas do coronavírus.

Nesta quarta (27), Pazuello cumpriu agenda no Pará, outro Estado bastante atingido pela doença, e visitou unidades de saúde voltadas para diagnóstico e atendimentos dos casos moderados e graves, como o Hospital de Campanha de Belém e a Policlínica Metropolitana, que tem ações de triagem bastante resolutivas que devem ser usadas de exemplo e implantadas em outras regiões do Brasil.

O objetivo foi conhecer a realidade dos hospitais, as necessidades da população e as demandas do estado e interior, além de alinhar ações estratégicas conjuntas para ampliar o combate ao coronavírus.

