Esporte Brasil perde final para a República Dominicana e fica com a prata no vôlei feminino no Pan

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Seleção brasileira se despede dos Jogos Pan-Americanos de Santiago com derrota por 3 sets a 0. Foto: Wander Roberto/COB/arquivo Seleção brasileira se despede dos Jogos Pan-Americanos de Santiago com derrota por 3 sets a 0. (Foto: Wander Roberto/COB/arquivo) Foto: Wander Roberto/COB/arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira feminina de vôlei ficou com a prata dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, onde Paulo Coco, auxiliar do técnico José Roberto Guimarães, comandou um grupo alternativo, formado por muitas atletas jovens e sem as principais estrelas do País. O vice-campeonato foi decidido nesta quinta-feira, com uma derrota por 3 sets a 0 para a República Dominicana, que jogou com seu time A, inclusive com atletas emblemáticas, como Bethania de la Cruz e Brenda Castillo. Foi o segundo título de Pan seguido das dominicanas.

Com equipe mista, o Brasil manteve campanha brilhante até a grande final, se mantendo invicto desde a primeira partida, até ser batida pelo time comandado pelo também brasileiro Marcos Kwiek. No caminho para o topo do pódio, a seleção derrotou Cuba, a maior vencedora da história da competição, com oito ouros, Argentina e Porto Rico, e garantiu com tranquilidade a liderança do grupo A. Com 15 pontos, cinco por vitória, as brasileiras seguiram diretamente para a semifinal contra o México, que acabou derrotado por 3 a 2, em confronto suado.

O jogo

As parciais foram de 24/26, 16/25 e 19/25. Em um jogo muito duro, no qual as brasileiras deram bons sinais no início, antes de serem dominadas, a maior pontuadora do Brasil foi Sabrina, com 14 pontos, seguida por Lorena, que fez oito. Do outro lado, Yonkaira Peña, com 13, foi quem mais pontuou.

Apesar de alguns erros, o Brasil teve um bom início de primeiro set e manteve a regularidade durante a maior parte da parcial. Após reverter uma desvantagem de 10 a 9, melhorou e administrou uma diferença positiva de três pontos por algum tempo. Quando vencia por 17 a 14, contudo, começou a abrir o caminho para permitir a virada dominicana. Erros no levantamento e no saque custaram caro e as adversárias foram ganhando confiança, até buscarem a virada para fechar o set em 26/24.

No segundo set, as brasileiras foram menos competitivas, não à toa demoraram para sair da casa de um ponto, o que só aconteceu quando transformaram uma desvantagem de 9/1 para 9/2. Mesmo depois que o Brasil começou a pontuar mais, a República Dominicana continuou superior, chegou a ficar nove pontos à frente e não enfrentou maiores dramas para fechar em 16/25.

A equipe comandada por Paulo Coco não conseguiu mais se reencontrar na partida. Embora tenha tido alguns lampejos ao longo do terceiro set, não teve sucesso em tirar a diferença nos momentos em que a oportunidade surgiu. Assim, a parcial final foi fechada em 26/24 e deu o ouro às dominicanas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-perde-final-para-a-republica-dominicana-e-fica-com-a-prata-no-volei-feminino-no-pan/

Brasil perde final para a República Dominicana e fica com a prata no vôlei feminino no Pan

2023-10-26