Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Equipes voltam a se enfrentar em jogo-treino nesta segunda. (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)

O Brasil foi derrotado pela Alemanha por 3 sets a 2 (parciais de 23/25, 22/25, 25/21, 25/19 e 15/13) nesse sábado (17), em Berlim, em amistoso preparatório para o Campeonato Mundial feminino de vôlei, que será disputado partir do próximo dia 23 na Holanda e na Polônia. A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou bem na partida e chegou a abrir 2 sets a 0, mas as donas da casa reagiram a partir da terceira parcial e conseguiram a vitória de virada.

A ponteira Gabi foi a maior pontuadora do confronto, com 22 acertos. A central Carol fez 16 pontos, sendo seis de bloqueio.

Na sexta-feira (16), a seleção venceu as alemãs num jogo-treino de cinco sets por 3 a 2. As duas equipes voltam a se enfrentar em mais um jogo-treino nesta segunda-feira (19), último compromisso antes do Mundial.

O Brasil vai em busca de seu primeiro título do Campeonato Mundial feminino de vôlei. A equipe está no grupo D, ao lado de China, Japão, Argentina, Colômbia e República Tcheca, com sede em Arnhem, na Holanda. A estreia das comandadas de Zé Roberto será no dia 24, contra a seleção tcheca, às 15h30, no horário de Brasília.

