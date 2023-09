Economia Brasil pode ficar entre as 10 maiores economias do mundo em 2023

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Estimativa do FMI é de um avanço de 2,1% no PIB do Brasil neste ano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil pode voltar a fazer parte do grupo das 10 maiores economias do mundo já em 2023, aponta um levantamento da Austin Rating, com base nas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Nessa sexta-feira (1º), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,9% entre abril e junho deste ano, no oitavo resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais.

As projeções do Fundo divulgadas em julho apontam para um crescimento de 2,1% da economia brasileira neste ano, e ainda não levam em conta o resultado do 2º trimestre divulgado pelo IBGE. O mercado financeiro esperava um crescimento menor do que o apurado, de apenas 0,3% em relação ao trimestre anterior.

Segundo o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, caso não haja grandes movimentações no cenário econômico internacional, e o Brasil mantenha o atual ritmo de crescimento da atividade, as chances de o País voltar para a lista das 10 maiores economias do mundo são grandes.

“O Brasil precisa continuar fazendo a lição de casa. Aprovando as medidas necessárias, como já vem acontecendo com o novo marco fiscal, [resolvendo] a questão da reforma tributária, trazendo a continuidade da queda de juros e mostrando um equilíbrio maior nas questões institucionais, para resgatar a confiança de empresários e investidores”, explica o economista.

As projeções da agência de classificação de risco são que o Brasil tenha um avanço de 2,4% do PIB neste ano — acima do que estima o FMI.

“Estamos em um caminho bastante sólido […] e, se de fato o crescimento for em um ritmo maior do que o que projetamos [de 2,4%] e o real voltar a se valorizar, o Brasil pode inclusive chegar a ocupar a 8ª colocação em 2023”, acrescenta Agostini, reiterando que a última vez que o país esteve nessa posição foi em 2017.

Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), comentou os resultados do PIB do Brasil, divulgado nessa sexta.

A economia brasileira cresceu 0,9% no 2º trimestre de 2023, acima das expectativas do mercado financeiro, de 0,3%. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB brasileiro teve alta de 3,4%. E, no 1º semestre de 2023, o ganho foi de 3,7%.

“A gente fica feliz que as projeções do início do ano, feitas pelo Ministério da Fazenda, que era um crescimento superior a 2%, estão sendo superadas, e o crescimento do PIB desse ano deve atingir a marca de 3%”, disse o ministro da Fazenda.

“Eu quero lembrar que, nessa mesma época, as projeções médias do mercado eram de um crescimento inferior a 1%. Portanto, em relação ao que estava sendo projetado para a economia brasileira no começo do ano pelo mercado, nós estamos com um crescimento três vezes superior ao que estava sendo pensado”, disse Haddad.

O ministro diz ainda que os resultados do PIB brasileiro “dão força” para a agenda do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que enviou um conjunto de medidas para o Congresso Nacional, em busca de organizar o cenário econômico do país.

Na lista de Haddad estão o novo arcabouço fiscal, já aprovado pela Câmara dos Deputados, e a reforma tributária, que está tramitação no Senado Federal. O ministro diz que está “à disposição das lideranças do Congresso Nacional” para que as demais medidas avancem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/brasil-pode-ficar-entre-as-10-maiores-economias-em-2023/

Brasil pode ficar entre as 10 maiores economias do mundo em 2023

2023-09-01