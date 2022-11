Porto Alegre Com o tema “Brasil pós-eleição – o que esperar do cenário econômico”, evento do Sicoob Credicapital reúne cooperados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O tema foi abordado pelo economista e o Diretor Financeiro e Administrativo do Banco Cooperativo Sicoob S.A, Fernando Vicente Netto Foto: Sicoob/Divulgação O tema foi abordado pelo economista e o Diretor Financeiro e Administrativo do Banco Cooperativo Sicoob S.A, Fernando Vicente Netto. (Foto: Sicoob/Divulgação) Foto: Sicoob/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sicoob Credicapital realizou um evento exclusivo para cooperados na última quinta-feira (10), em Porto Alegre. O encontro aconteceu no Palácio do Comércio, e teve como tema “Brasil pós-eleição – o que esperar do cenário econômico”.

O assunto foi abordado pelo economista e o Diretor Financeiro e Administrativo do Banco Cooperativo Sicoob S.A, Fernando Vicente Netto. Ele falou sobre a economia brasileira e internacional e sobre o cenário atual para os investidores.

De acordo com Fernando, estima-se que a inflação reduza em 2023 e que a taxa Selic feche o ano em 11,25%. Já em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o especialista projeta um crescimento de 2,5% para este ano e um desaceleramento para 0,7% para 2023.

Em relação ao novo governo, Fernando aparenta estar otimista. “O novo governo conhece o desafio que vai enfrentar e, com a formação de um congresso mais alinhado a atual gestão, o país será conduzido de uma forma responsável e sem correr tantos riscos”, explica o especialista.

O evento realizado em Porto Alegre contou com a presença de 130 cooperados. “Ficamos muito satisfeitos com a participação dos nossos cooperados, o nosso objetivo com este encontro é levar para os nossos associados informações que contribuam para a tomada de decisão em relação às suas finanças. Com isso, estamos cumprindo com o nosso papel de informar e formar cidadãos conscientes”, destaca o presidente do conselho de administração do Sicoob Credicapital, Guido Bresolin Júnior.

Paraná

No dia 22 de novembro acontecerá em Cascavel, no Paraná, a segunda edição do evento, que reunirá cooperados dos 16 municípios em que a cooperativa atua no estado.

Sistema Sicoob

O Sicoob é a maior rede de atendimento financeiro do país, com mais de 6,5 milhões de cooperados e 351 cooperativas singulares. Possui 4.018 pontos de atendimento distribuídos em 2.135 municípios de todos os estados brasileiros, além disso, em 350 cidades do Brasil, o Sicoob é a única instituição financeira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre