EGR alerta condutores para cuidados nas estradas gaúchas durante o feriado de 15 de novembro

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

A partir deste final de semana haverá equipes operando serviços como construção de rotatórias, reparos, manutenção do pavimento, tapa-buracos e conservação rotineira Foto: EGR/Divulgação A partir deste final de semana haverá equipes operando serviços como construção de rotatórias, reparos, manutenção do pavimento, tapa-buracos e conservação rotineira. (Foto: EGR/Divulgação) Foto: EGR/Divulgação

Diante da proximidade do feriado da Proclamação da República, na terça-feira (15), a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os motoristas quanto à necessidade de reforço das medidas de segurança no tráfego pelas estradas. Manter a concentração no trânsito, ter atenção às obras executadas em trechos específicos e seguir algumas dicas são fundamentais para garantir uma viagem tranquila.

Serviços não param

A partir deste final de semana – período em que os condutores darão início ao deslocamento por diversos municípios do Rio Grande do Sul -, e na segunda-feira (14), haverá equipes operando serviços como construção de rotatórias, reparos localizados, manutenção do pavimento, tapa-buracos e conservação rotineira (veja mais abaixo).

Diante dessa movimentação de trabalhadores e máquinas, a EGR alerta para a ocorrência de bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. É importante que os motoristas estejam atentos à sinalização e aos limites de velocidade.

Socorro e segurança

Durante o feriado, a EGR reforçará os serviços essenciais de socorro médico, guinchos e de atendimento emergencial em todas as rodovias sob sua administração. O serviço de ambulâncias abrange 759 quilômetros de rodovias por meio da prestação de resgate e socorro médico 24 horas. Os guinchos para atendimento também estão disponíveis, assim como os bombeiros voluntários de vários municípios.

“Estaremos reforçando o contingente de trabalho da EGR e à disposição de todos que irão se deslocar por diferentes destinos durante o feriado. Também contamos com a colaboração dos condutores e dos usuários das vias e reforçamos que é de fundamental importância que trafeguem com prudência, sempre respeitando os segmentos em obras e as sinalizações indicadas nas vias”, ressaltou o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia.

Com o intuito de conscientizar a população, a EGR oferece algumas dicas importantes, desde planejar a viagem com antecedência, manter os cuidados com o veículo, redobrar a atenção à sinalização e respeitar as normas de trânsito.

Dicas para uma viagem tranquila

– Planeje a sua viagem, incluindo as paradas para alimentação e o abastecimento. Dirija com tranquilidade e evite trafegar cansado ou com sono. Revezar a direção com outra pessoa ou fazer uma pausa para dormir são boas alternativas.

– Antes de pegar a estrada, faça uma revisão geral no seu carro. Freios, calibragem dos pneus, água do radiador, óleo e outros componentes são fundamentais.

– Se beber, não dirija. O álcool diminui o reflexo, provoca sonolência, perturbação na visão e nos sentidos. Além de ser crime, os riscos para a vida aumentam consideravelmente.

– Atenção aos limites de velocidade. O excesso de velocidade, aliado à ultrapassagem em locais proibidos, agravam o resultado dos acidentes.- As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela esquerda e apenas em trechos permitidos. Antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da distância do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário e da visibilidade. Sinalize as manobras com antecedência e não realize ultrapassagens em trechos de faixa contínua, subidas, descidas, pontes e acostamentos.

– Condutores e passageiros devem utilizar o cinto de segurança. Em 2022, cerca de 60% das mortes nas rodovias tiveram como causa a não utilização do cinto de segurança.

– Atenção redobrada em caso de chuva, uma vez que as pistas ficam escorregadias, aumentando os riscos de perda de controle do carro, principalmente, quando necessitar usar os freios.

– Obedeça à sinalização. Respeite os limites de velocidade e fique atento às vias preferenciais. Utilize a sinalização do seu carro para indicar onde está dobrando e ligue sempre os faróis.

– Tenha muita atenção no trânsito. Ao dirigir, nunca manuseie o telefone celular. Cuide dos pedestres, dos ciclistas e dos animais.

Obras a partir de segunda-feira (14):

Rotatórias e acessos

RSC-287, quilômetro dois, na travessia urbana de Montenegro. Obras nos dois sentidos. Trânsito está sendo desviado pela pista lateral;

ERS-122, quilômetro 82, no entroncamento com a RSC-453, na alça em Caxias do Sul;

RSC-453, no quilômetro 94, em Garibaldi.

Reparos e manutenção no pavimento

RSC-453, do quilômetro sete ao 20, entre Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul;

ERS-129, no quilômetro 78, em Encantado;

ERS-122, do quilômetro zero ao dois, em Portão;

ERS-122, no quilômetro 96, em Flores da Cunha;

ERS-135, no quilômetro 62, em Erebango.

Conservação rotineira, roçada e limpeza de margens e tapa-buracos

ERS-122, do quilômetro zero ao 28, entre Portão e Bom Princípio;

ERS-122, do quilômetro 88 ao 101, em Flores da Cunha;

ERS-129, do quilômetro 92 ao 126, entre Vespasiano Corrêa e Guaporé;

ERS-130, do quilômetro 82 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado;

RSC-453, do quilômetro 50 ao 75, entre Estrela e Boa Vista do Sul;

RSC-453, do quilômetro zero ao 29, entre Venâncio Aires e Lajeado;

ERS-128, do quilômetro 14 ao 30, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia;

ERS-135, do quilômetro sete ao 15, entre Passo Fundo e Coxilha;

ERS-129, ERS-130 e ERS-135, tapa-buracos em toda a extensão.

Serviços nas rodovias

Serviço de Ambulância: Os serviços de ambulâncias abrangem 759 km de rodovias em 12 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. O trabalho fica a cargo da Transul Emergências Médicas. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

Guinchos nas rodovias: Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.

Tráfego em Tempo Real: Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real. Para acessar, basta clicar no link

