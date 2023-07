Brasil Brasil produz e exporta bombas de fragmentação, proibidas em 120 países

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm usado munições cluster desde o início da invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022. Foto: Reprodução Tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm usado munições cluster desde o início da invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As bombas de fragmentação, ou cluster, modelo que passou a ser enviado pelos Estados Unidos à Ucrânia para uso na guerra contra a Rússia, são proibidas em 120 países, mas não no Brasil, onde são produzidas e exportadas para outras regiões de conflito.

Esse tipo de armamento é considerado uma violação do direito internacional dos conflitos armados devido ao grande risco que apresenta para civis, sem diferenciá-los de alvos combatentes. Isso ocorre porque são dezenas ou centenas de submunições guardadas em contêiner e lançadas de forma que ficam à mercê dos ventos e condições de climáticas, atingindo uma ampla área.

Além disso, esses explosivos podem falhar durante o lançamento e acabar ficando armazenados no local, o que pode deixá-los expostos por décadas após o conflito, até que a área seja descontaminada.

Segundo Cristian Wittmann, professor de direito da Unipampa e integrante do conselho do Ican, organização premiada com o Nobel da Paz em 2017, uma convenção internacional de 2008 proibiu a fabricação e o uso desses armamentos nos países signatários do acordo.

Brasil não assinou

O Brasil, no entanto, sempre se negou a avançar na discussão sobre a proibição e a assinar o acordo. Hoje, de acordo com Wittman, três empresas brasileiras produzem o explosivo, que já foi vendido para países como Irã, Iraque, Malásia, Arábia Saudita e Zimbábue.

“Desde o começo da negociação [do acordo internacional], o Brasil já tinha perspectiva de negar esse processo de discussão e o tratado em si. Isso se dá principalmente pelo fato de o Brasil ser produtor e exportador dessas armas”, explica Wittman.

Rússia e Ucrânia

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm usado munições cluster desde o início da invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022. Nenhum dos dois assinou o tratado que as proíbe. Nem os Estados Unidos, mas já criticaram o uso excessivo da arma pela Rússia.

As munições cluster russas supostamente têm uma “taxa de falha” de 40%, o que significa que um grande número continua sendo um perigo no solo, onde acredita-se que a taxa média de falha esteja perto de 20%. O Pentágono estima que suas próprias bombas de fragmentação tenham uma taxa de falha de menos de 3%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/brasil-produz-e-exporta-bombas-de-fragmentacao-proibidas-em-120-paises/

Brasil produz e exporta bombas de fragmentação, proibidas em 120 países

2023-07-14