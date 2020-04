Brasil Brasil registra 1.736 mortes por Covid-19 e 28.320 casos da doença

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

O Estado de São Paulo concentra a maioria das mortes pelo novo coronavírus Foto: Reprodução O Estado de São Paulo concentra a maioria das mortes pelo novo coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Com 204 novos óbitos, o número de mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil aumentou para 1.736 nesta quarta-feira (15), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Pelo segundo dia consecutivo, o número de novas mortes passou de 200. A quantidade de casos confirmados da doença subiu para 28.320. Na terça-feira (14), as ocorrências totalizavam 25.262.

O Estado de São Paulo concentra a maioria das mortes pelo novo coronavírus e o maior número de casos confirmados de Covid-19: 778 e 11.043, respectivamente.

Os outros Estados com mais óbitos são: Rio de Janeiro (265), Pernambuco (143), Ceará (116) e Amazonas (106). O Rio Grande do Sul contabiliza 19 mortes por Covid-19.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil