Brasil Brasil registra 2.462 mortes por Covid-19 e 38.654 casos da doença

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

A situação mais grave é verificada no Estado de São Paulo Foto: Divulgação A situação mais grave é verificada no Estado de São Paulo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com 115 novas mortes, o número de óbitos provocados pelo coronavírus no Brasil aumentou para 2.462, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde no fim da tarde deste domingo (19).

O País tem 38.654 casos confirmados de Covid-19. No sábado (18), haviam 36.599 ocorrências. O índice de letalidade do novo coronavírus se manteve em 6,4%.

A situação mais grave é verificada no Estado de São Paulo, que tem 14.267 casos confirmados da doença e 1.015 óbitos. O Rio de Janeiro é o segundo Estado com mais casos e mortes em decorrência da Covid-19 – 402 óbitos e 4.765 ocorrências.

Em relação ao número de mortes, aparecem na sequência Pernambuco, com 216, Ceará, com 186, e Amazonas, com 182. Todas as unidades da Federação já registraram óbitos pela Covid-19.

No Rio Grande do Sul, já foram registradas 25 mortes e 869 casos da doença, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil