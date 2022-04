Brasil Brasil registra 3.809 novos casos de coronavírus e mais 36 mortes

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2022

Mais de 29 milhões de pessoas se recuperaram da doença. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Brasil registrou 3.809 novos casos de coronavírus neste domingo (24), chegando a um total de 30.349.463 infecções. Também foram contabilizadas mais 36 mortes pela doença, elevando o total de óbitos pela covid-19 no País para 662.646.

As informações são do Ministério da Saúde que divulgou, neste domingo, os novos números sobre o coronavírus no Brasil. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, os casos de recuperados somam 29,3 milhões (96,8% dos casos).

Os números aos domingos são tradicionalmente mais baixos devido ao represamento de testes nos fins de semana. De qualquer modo, os casos diários de covid-19 no país diminuíram nas últimas semanas, após uma nova onda decorrente da variante Ômicron ter provocado novos recordes de casos em janeiro e fevereiro.

Nos Estados, São Paulo tem, até o momento, o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 5,3 milhões, e também de mortes: 168 mil. Em seguida, aparecem Minas Gerais, com 3,3 milhões de casos e 61,2 mil óbitos; Paraná com 2,4 milhões de casos e 43 mil óbitos) e Rio Grande do Sul, com 2,3 milhões de casos e 39,2 mil óbitos.

Positividade de testes

O percentual de testes positivos para SARS-CoV-2 voltou a crescer no Brasil, de acordo com dados reunidos pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS). Entre 10 a 16 de abril, a taxa de positividade foi de 8,4% e, durante o mês de março, era de 3,6% – menos da metade.

Atualmente, os índices mais elevados se concentram em duas faixas etárias: de 10 a 19 anos (14%) e de 50 a 59 anos (12%). O levantamento levou em conta os dados de três laboratórios parceiros: Dasa, DB Molecular e HLAGyn.

A instituição também aponta que o percentual de exames positivos para vírus sincicial respiratório (VSR) é de 20,5%, segundo o último relatório realizado. Esse índice é o mais elevado desde o início do monitoramento, em dezembro.

Do total de casos de VSR analisados entre 10 e 16 de abril, 47,8% foram observados entre crianças de 0 a 9 anos. O ITpS aponta que esse vírus causa resfriados comuns em todas as faixas etárias, mas pode desencadear infecções graves em crianças e idosos.

Entre 19 a dezembro de 2021 a 16 de abril de 2022, o instituto analisou 588.129 testes referentes a SARS-CoV-2, Influenza A/B ou VSR. Das amostras coletadas, 94% eram de estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

