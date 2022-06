Brasil Brasil registra 41 mortes por Covid-19 neste domingo

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Total de infectados já soma 32.076.972. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Brasil registrou nesse domingo (26) mais 41 mortes pela covid nas últimas 24 horas, superando a marca de 670 mil vítimas e totalizando 670.459 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel nos últimos 7 dias é de 193. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 20%, indicando tendência de alta.

No total, o País registrou 18.074 novos diagnósticos de Covid em 24 horas, completando 32.076.972 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 53.798, variação de +20% em relação a duas semanas atrás. É a maior média móvel registrada desde 1º de março (quando estava em 65.370). Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

A média móvel de 7 dias faz uma média entre o número do dia e dos seis anteriores. Ela é comparada com média de duas semanas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou queda dos casos ou das mortes.

O cálculo é um recurso estatístico para conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o ruído” causado pelos finais de semana, quando a notificação de mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Estados

Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Mato Grosso do Sul e Piauí não tiveram registro de mortes nas últimas 24 horas. Os estados do Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Distrito Federal, não divulgaram atualização dos dados neste sábado.

— Subindo: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Distrito Federal.

— Estabilidade: Acre, Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

— Caindo: Amazonas, Amapá, Pará e Rio Grande do Sul.

— Não divulgaram: Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal.

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Vale ressaltar que há Estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os números de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Já a variação percentual para calcular a tendência (alta, estabilidade ou queda) leva em conta os números não arredondados.

