Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

De acordo com o Ministério da Saúde, 435.800 casos estão em acompanhamento e 3.981 mil óbitos, em investigação. (Foto: Bruno Concha/Secom)

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (14) novos números sobre a pandemia de coronavírus no País. De acordo com o mais recente levantamento diário realizado pela pasta, já são 43.332 mortes causadas por Covid-19 e 867.624 confirmações da doença (nas quais 388.492 o pacientes está curado). Somente nas últimas horas, foram 17.110 novos casos e 612 perdas humanas para a pandemia.

Em números absolutos, desde a sexta-feira passada o Brasil é o segundo país no mundo em óbitos por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que contam 115,5 mil mortes, de acordo com números atualizados pela Universidade Johns Hopkins.

São Paulo é, desde o início da pandemia, o Estado brasileiro mais afetado. Neste domingo foram notificadas 113 mortes e 5.327 contaminações, elevando o total para 10.694 e 178.202, respectivamente, o equivalente à população inteira de cidades como Itu ou Bragança Paulista.

A pasta informou ainda que, dos 645 municípios do território paulista, houve ao menos uma pessoa infectada em 579 cidades, sendo 307 com um ou mais óbitos. Em contra partida, 32.602 pessoas diagnosticas com Covid-19 foram internadas, curadas e já tiveram alta hospitalar no Estado. Dentre as vítimas estão 6.169 homens e 4.525 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes idosos, totalizando 73,6% das mortes.

Já o Estado do Rio de Janeiro registrou 54 mortes por covid-19 e 2.009 novos casos da doença no período de 24 horas. Agora são 7.672 mortes e 79.572 casos no total. A capital fluminense superou a marca de 5 mil mortes, chegando a 5.043, e é o município com o maior número de mortos e de casos (41.768) no Estado.

Outras regiões

As Regiões Norte e o Nordeste também têm números superlativos da doença. O Ceará, que é o Estado nordestino que mais acumula contaminações, registrou 202 novos casos de sábado para domingo e 32 mortes no mesmo período. São, agora, 4.885 óbitos e 76.833 infecções.

Já o Amazonas, que detém os maiores números no Norte, passou de 56.026 infecções para 56.506, com o acréscimo das 480 em um dia. E as mortes passaram de 2.465 para 2.492 (acréscimo de 27).

A última semana foi marcada pela flexibilização do isolamento em várias capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belém (PA) e Fortaleza (CE), embora as pessoas ainda devam seguir as regras de distanciamento social. No interior paulista, também houve uma grande movimentação em Campinas e Ribeirão Preto.

Na opinião de professores da USP (Universidade de São Paulo), o governo estadual errou no processo de retomada econômica. “Não há nenhum país que trabalhou com quarentena e relaxamento de mobilidade simultaneamente”, afirmou o professor Domingos Alves, professor da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto.

O primeiro caso de covid-19 em Pequim, na China, foi detectado na quinta-feira, 11, após dois meses sem o registro da doença. Depois disso, onze bairros residenciais no sul da cidade foram bloqueados.

