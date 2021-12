Brasil Brasil registra 91 mortes por Covid em 24 horas

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











São Paulo e Tocantins não divulgam dados. Foto: Reprodução São Paulo e Tocantins não divulgam dados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sem dados de São Paulo e do Tocantins, o Brasil registrou nesta segunda-feira (27) 91 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de óbitos chegando a 618.575 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 96. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -36%, indicando tendência de queda.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Cinco Estados não tiveram registros de mortes: AC, AL, AP, RN e SE.

Os números atuais têm sido influenciados pelo apagão de dados. Nem todos os Estados estão fazendo a divulgação diária de casos e mortes.

Após um ataque hacker ao site do Ministério da Saúde e ao aplicativo e à página do ConecteSUS – plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19 –, em 10 de dezembro, diferentes Estados passaram a informar problemas para colher dados de casos e mortes dos sistemas do ministério.

É o 18º dia seguido com problemas apontados por diferentes Estados na captação dos dados de casos e mortes desde o ataque.

Em 12 de dezembro, o Ministério da Saúde informou que o processo para recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a Covid-19 foi finalizado, sem perda de informações. Mas, no dia seguinte, o ministro Marcelo Queiroga disse que houve um novo ataque hacker. A previsão de estabilização dos sistemas (14 de dezembro) não foi cumprida.

Média móvel

Segunda (20): 132

Terça (21): 124

Quarta (22):111

Quinta (23): 100

Sexta (24): 112

Sábado (25): 96

Domingo (26): 92

Segunda (27): 96

Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1 mil, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, em 12 de abril.

Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 22.243.875 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 6.983 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 4.311 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de -21% em relação aos casos registrados em duas semanas, indicando queda nos diagnósticos.

Em seu pior momento, a curva da média móvel nacional chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho deste ano.

Estados

Em alta (8 Estados): GO, MS, AM, AP, RR, RO, RN, ES

Em estabilidade (6 Estados): MA, PI, PR, AC, PB, PE

Em queda (10 Estados e o DF): RS, MT, RJ, PA, BA, CE, DF, SC, AL, MG, SE

Não divulgaram: (2 Estados): SP e TO

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados.

Vacinação

Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta segunda-feira (27) mostram que 142.681.952 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente imunizadas. Este número representa 66,89% da população.

13 Estados e o Distrito Federal não divulgaram dados da vacinação, duas semanas após ataque hacker ao Ministério da Saúde.

A dose de reforço foi aplicada em 24.977.979 pessoas.

Um total de 160.982.533 pessoas, o que representa 75,47% da população, tomou ao menos a primeira dose de vacinas.

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 328.642.464 doses aplicadas desde o começo da vacinação.

Estados com maiores percentuais de vacinados (1ª dose): PI (82,76%), SP (82,01%), SC (78,72%), PR (77,85%), RS (77,66%).

Estados com maiores percentuais de vacinados (2ª dose + dose única): SP (78,21%), PI (73,58%), MS (71,78%), MG (71,02%), RS (69,74%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil