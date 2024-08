Brasil Brasil registra mais de 7.200 casos de oropouche em 2024

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

A maioria dos casos foram registrados no Amazonas e em Rondônia. Foto: Reprodução

O Brasil já registrou 7.286 casos de oropouche, em 21 Estados, até o dia 28 de julho deste ano, de acordo com o Ministério da Saúde. A maioria dos casos foram registrados no Amazonas e em Rondônia.

Na última semana, foram confirmadas duas mortes pela doença no país. As vítimas eram mulheres sem comorbidades, com menos de 30 anos, e que residiam no interior da Bahia. Elas apresentaram sintomas semelhantes a um quadro de dengue grave. Ainda, um óbito está sob investigação em Santa Catarina para saber se há relação com a doença.

Segundo a pasta, outros nove casos estão sendo apurados pelas secretarias estaduais de saúde e especialistas para ver se houve transmissão vertical de oropouche. Dentre esses, cinco quadros evoluíram para óbito fetal, enquanto os demais houve a presença de anomalias congênitas, como a microcefalia.

Recomendações

No começo de julho, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica aos estados e cidades recomendando que fosse intensificada a vigilância em saúde após a confirmação de transmissão vertical do vírus pelo Instituto Evandro Chagas (IEC). O instituto identificou presença do genoma do vírus em um caso de morte fetal e de anticorpos em amostras de quatro recém-nascidos.

Entre as orientações, a pasta alerta sobre medidas de prevenção para a população e recomenda a intensificação da vigilância na gestação e o acompanhamento dos bebês de mulheres que tiveram suspeita clínica de dengue, Zika, chikungunya e oropouche.

