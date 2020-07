Brasil Brasil registra mais de mil mortes por coronavírus pelo quarto dia consecutivo

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Higienização realizada pela Prefeitura em pontos de ônibus em Campinas. (Foto: Carlos Bassan/ Fotos Públicas)

O Brasil confirmou pelo quarto dia consecutivo mais de mil mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Nesta sexta-feira (17/7), 1.163 novas mortes pela covid-19 foram registradas pelo Ministério da Saúde e o país já soma 77.851 vítimas da doença. Além disso, mais 34.177 infecções foram confirmadas e, no total, o Brasil já contabilizou 2.046.238 casos positivos do novo coronavírus.

Das 27 unidades federativas, 20 já acumulam mais de mil mortes cada. A última a atingir o patamar foi Goiás, que registrou nesta sexta-feira (17) 1.029 óbitos. Quem lidera o ranking brasileiro é São Paulo, com 19.377 óbitos pelo novo coronavírus. O Rio de Janeiro é o segundo com mais fatalidades, com 11.919 vítimas da doença. Os dois são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes.

Em seguida estão: Ceará (7.165), Pernambuco (5.869), Pará (5.448), Amazonas (3.118), Bahia (2.738), Maranhão (2.640), Espírito Santo (2.174), Minas Gerais (1.904), Rio Grande do Norte (1.526), Paraíba (1.446), Alagoas (1.365), Paraná (1.292), Mato Grosso (1.268), Rio Grande do Sul (1.166) e Sergipe (1.088), Piauí (1.065), Distrito Federal (1.060).

Com o Mato Grosso do Sul chegando a 203 mortes, não há mais nenhum estado com acumulado de fatalidades inferior 200. No pé da tabela, somente cinco estados têm menos de 500 óbitos. Além do MS estão o Amapá (499), Acre (452), Roraima (425) e Tocantins (283).

Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro registrou 70 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira (17) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, até esta data, o estado tem 135.230 casos confirmados e 11.919 óbitos causados pela covid-19.

Há ainda 1.188 óbitos em investigação, e 309 foram descartados. Entre os casos confirmados, 115.201 pacientes se recuperaram da doença.

O município do Rio de Janeiro apresenta o número de infectados pela covid-19 no estado: são 65.696 casos confirmados. Em seguida, aparecem Niterói, com 7.463 casos; São Gonçalo (6.633); Nova Iguaçu (3.720); Duque de Caxias (3.702); Macaé (3.574); Itaboraí (2.853); Angra dos Reis (2.522); Campos dos Goytacazes (2.261); Volta Redonda (2.218); São João de Meriti (1.924); Queimados (1.899); Magé (1.843); Itaguaí (1.717); Belford Roxo (1.638); Maricá (1.618); Teresópolis (1.303); Cabo Frio (1.110) Itaperuna (1.062) e Petrópolis (957).

A capital registra também o maior número de mortes pela foença no estado. Das 11.919 mortes causadas pela covid-19 no estado do Rio, 7.621 ocorreram na capital. Em seguida vêm São Gonçalo (529); Duque de Caxias (492); Nova Iguaçu (384); São João de Meriti (270); Niterói (261); Belford Roxo (193); Campos dos Goytacazes (151); Magé (149); Itaboraí (145); Petrópolis (122); Mesquita (116) e Macaé (97).

