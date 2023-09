O maior número de focos (72% do total) foi registrado na Região Sudeste – maioria no Espírito Santo (29 casos), onde surgiram os primeiros focos, seguido por São Paulo (25) e Rio de Janeiro (18). Dois novos casos foram divulgados na sexta: um em Praia Grande (SP) e outro em São João da Barra (RJ), ambos em aves silvestres.

No fim de maio, o Rio Grande do Sul registrou um foco da doença em aves silvestres no município de Santa Vitória do Palmar.

Neste momento, o foco das medidas adotadas pelo Ministério da Agricultura e secretarias de Estado é evitar que o H5N1 chegue às grandes granjas do Brasil, que é o principal exportador de carne de frango do mundo e o segundo maior produtor global, atrás dos EUA.