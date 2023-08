Entre janeiro e 11 de agosto do ano passado, o nome do pai não constou em 105 mil certidões de nascimento. Em 2023, no mesmo período, houve um aumento de quase 5%.

Do total de crianças que nasceram em todo o País neste ano (1,61 milhão), 6,8% entram na estatística das certidões com pai ausente, segundo o Portal da Transparência do Registro Civil.

O levantamento aponta que a região que mais registra crianças sem o nome do pai é a Norte, com 10,4% dos casos. A região Nordeste aparece em segundo lugar, com 7,6%, seguida por Centro-Oeste, com 6,5%, Sudeste, com 5,9% e Sul, com 5,1%.

De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o reconhecimento de paternidade pode ser feito em qualquer Cartório de Registro Civil do País.