Colunistas “Brasil só não tem inflação explosiva, graças ao trabalho do Campos Neto”, afirma Osmar Terra

Por Flavio Pereira | 20 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deputado Osmar Terra elogiou ação firme do presidente do Banco Central no combate à inflação Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) é crítico da política econômica de Lula/Haddad. Terra tem afirmado que não é viável um país em que o governo estabelece qual é o juro, o preço da mercadoria no supermercado, tudo tabelado”.

Ele lembra que tivemos algo parecido anos atrás, o Plano Cruzado,” que terminou numa tragédia econômica. O Brasil chegou a ter inflação superior a 200% ao ano”. Terra adverte que o governo federal não controla o gasto “e o arcabouço fiscal foi feito para explodir, gastar à vontade, e obriga que correr atrás”.

Segundo ele, “o bom da economia neste um ano e meio de governo, foi o trabalho do Campos Neto, pois o trabalho do Lula e do Haddad foi para liquidar toda e qualquer regra de economia que a gente conhece.”

Campos Neto impediu uma inflação explosiva

Segundo Osmar Terra, “se não temos uma inflação explosiva no Brasil se deve ao trabalho do Campos Neto, homem que trabalha com as regras da economia de mercado. Ele é um homem responsável e não um irresponsável que quer resolver tudo tabelando preços, juros e tudo mais”.

Para o deputado, “ao contrário do que acham 99% dos economistas sérios desse país, Lula tenta fugir de sua responsabilidade nos gastos descontrolados do governo e procura colocar a culpa no único setor que cumpre corretamente e com muita competência suas funções, o Banco Central”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/brasil-so-nao-tem-inflacao-explosiva-gracas-ao-trabalho-do-campos-neto-afirma-osmar-terra/

“Brasil só não tem inflação explosiva, graças ao trabalho do Campos Neto”, afirma Osmar Terra

2024-06-20