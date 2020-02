Brasil Brasil tem 11 casos suspeitos do novo coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

Ministério da Saúde descartou 28 suspeitas desde o começo do monitoramento. Não há nenhum caso confirmado da doença no Brasil Foto: Divulgação/Josué Damacena

O Brasil tem 11 casos casos suspeitos do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Os dados são do balanço divulgado às 13h30min deste domingo (09). Segundo o governo federal, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento.

No balanço de sábado (08), o País tinha oito casos suspeitos de coronavírus em investigação. Os casos ainda sob investigação estão assim distribuídos: Minas Gerais (1), Paraná (1), Rio de Janeiro (2), São Paulo (3), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (3). Não há nenhum caso confirmado da doença no Brasil.

Casos na China

No sábado, a OMS (Organização Mundial da Saúde) informou que o país teve 2.656 novos casos de 2019-nCoV, o que elevou o total de casos confirmados da doença na China para 37.251. Outras 28.942 pessoas são suspeitas de infecção pelo vírus. Houve 813 mortes, uma delas nas Filipinas.

Em Hubei, a província chinesa mais afetada, são 2.147 novos casos de pneumonia causada pelo vírus, dos quais 1.379 na cidade de Wuhan. Ao todo, na província são 27.100 casos.

