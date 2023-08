Saúde Brasil tem 2.600 superdotados; veja cinco sinais de superinteligência

16 de agosto de 2023

Rápida curva de aprendizado: habilidades avançadas para a sua idade cronológica são um dos sinais. Foto: Reprodução Rápida curva de aprendizado: habilidades avançadas para a sua idade cronológica são um dos sinais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

No Brasil, há 2.621 pessoas superinteligentes identificadas em território nacional e mais outros 31 no exterior. O Estado de São Paulo lidera o ranking com maior número de superdotados, com 1.226 brasileiros. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 298 pessoas, Minas Gerais, com 209, e Paraná, com 193. O Distrito Federal aparece na 5ª posição, com 177.

O Brasil detém a trigésima posição no ranking mundial de superdotados, embora seja o líder na América do Sul. Os Estados Unidos ocupam a primeira colocação, com 52 mil pessoas de QI elevado, seguidos do Reino Unido, com 19 mil, e pela Alemanha, com 16 mil.

Os dados são Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais. De acordo com a entidade, há cinco sinais de superinteligência:

– Raciocínio rápido para resolver problemas;

– Boa memória de longo prazo: capta as informações e as recupera com facilidade quando necessário (lembra-se de nomes ou rostos de pessoas que não vê há muito tempo, datas históricas, imagens e números etc);

– Boa memória operacional: capta e processa diferentes tipos de informações ao mesmo tempo;

– Consegue diferenciar sons e visualizar detalhes em imagens com muita facilidade;

– Rápida curva de aprendizado: habilidades avançadas para a sua idade cronológica (crianças que aprendem a ler aos 3 anos ou antes ou que conseguem compor uma música sem nunca ter estudado para isso, por exemplo).

Ainda segundo a pesquisa, do total de superinteligentes identificados no Brasil:

– 5% têm mais de 45 anos de idade;

– 10% têm entre 37 e 45 anos;

– 10% têm entre 13 e 18 anos;

– 70% têm entre 19 e 36 anos.

“Potência intelectual”

Segundo Rodrigo Lopes Sauaia, presidente da Mensa Brasil, o país é uma potência intelectual “adormecida e subaproveitada”.

“Cerca de 2% dos habitantes do Brasil podem apresentar sinais de altas habilidades, com um QI muito acima da média. Porém, ainda não há um mapeamento abrangente destes indivíduos”, diz Sauaia.

Ranking

São Paulo: 1.226; Rio de Janeiro: 298; Minas Gerais: 209; Paraná: 193; Distrito Federal: 177; Rio Grande do Sul: 115; Santa Catarina: 85; Bahia: 77; Goiás: 39; Ceará: 28; Espírito Santo: 27; Pernambuco: 21; Mato Grosso: 20; Paraíba: 17; Rio Grande do Norte: 15; Maranhão: 15; Pará: 14; Mato Grosso do Sul: 8; Alagoas: 7; Amazonas: 6; Sergipe: 5; Tocantins: 4; Rondônia: 2; Piauí: 2; Roraima: 2; e Amapá: 1.

