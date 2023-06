O número veio abaixo das projeções anteriores do órgão. Em 2021, o prognóstico apontava que o País teria pelo menos 213 milhões de habitantes. Em dezembro de 2022, já com dados prévios do levantamento, o IBGE revisou a estimativa para 207,7 milhões.

Em 2022, a população brasileira registrou um aumento de 6,45% em relação à edição anterior da pesquisa, em 2010, que havia contabilizado 190.755.799 pessoas. Em números absolutos, houve um crescimento de 12.262.757 habitantes.

A taxa de crescimento nesses 12 anos foi de 0,52% ao ano, o menor nível da série histórica. As regiões Sul e Sudeste puxaram o crescimento da população brasileira. O Sudeste ganhou 4.482.777 pessoas, e o Sul, 2.546.424.

Dos 5.570 municípios do Brasil, 3.168 ganharam habitantes entre 2010 e 2012 – isso representa 56,9% do total. Já 2.399 cidades perderam habitantes entre 2010 e 2022 – 43% do total. A cidade mais populosa do País, São Paulo, tem 11.451.245 habitantes.

O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do País, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros.