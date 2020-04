Saúde Brasil tem 4016 mortes e mais de 58,5 mil casos confirmados por coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Ministério da Saúde atualiza os números da pandemia da Covid-19. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Ministério da Saúde atualiza os números da pandemia da Covid-19. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou na tarde deste sábado (25) que subiu para 4.016 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil — 346 óbitos confirmados em 24 horas. Até ontem, eram 3.670 mortes registradas.

No total, são 58.509 casos oficiais no país, segundo os dados mais recentes do ministério, com 5.514 diagnósticos de ontem para hoje.

Nesta semana, o ministério anunciou que, ao todo, mais de 26 mil pessoas se recuperaram da covid-19, enquanto quase 20 mil seguem em acompanhamento.

O anúncio deste sábado, no entanto, não significa necessariamente que pessoas morreram nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem somado ao balanço diário mortes ocorridas dias atrás, mas com confirmação de covid-19 no último dia.

