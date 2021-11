Brasil Brasil tem 62,25% da população totalmente imunizada contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

No total, 132.789.239 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas. (Foto: Alisson Moura/PMC)

Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados neste domingo (28) mostram que 62,25% da população brasileira está com o esquema vacinal completo. No total, 132.789.239 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única de vacina.

O número de pessoas com a primeira dose é de 158.765.625, chegando a 74,43% dos brasileiros.

O total de quem recebeu as duas doses é de 128.214.566 (60,1% da população). Já os que receberam a dose única somam 4.574.673 (2,14% da população).

Os Estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são: São Paulo (74,8%), Mato Grosso do Sul (69,84%), Rio Grande do Sul (68,01%), Santa Catarina (67,58%) e Paraná (66,12%).

Já entre aqueles que mais tem sua população parcialmente imunizada estão São Paulo (81,41%), Santa Catarina (78,17%), Rio Grande do Sul (77,29%), Paraná (77,26%) e Minas Gerais (76,46%).

Nova variante

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou neste domingo que um passageiro brasileiro com passagem pela África do Sul e que desembarcou em Guarulhos, na Grande São Paulo, testou positivo para a covid-19. Não há confirmação se o caso é da variante ômicron.

O sequenciamento genético para a identificação da cepa do vírus está sendo feito pelo Instituto Adolfo Lutz, e a previsão é que a análise fique pronta em até cinco dias.

O paciente, que já está em isolamento, tem esquema vacinal completo. É um homem, de 29 anos, morador de Guarulhos, que veio da Etiópia, está em casa e tem apenas sintomas leves da doença.

Portaria

O governo federal publicou no último sábado (27), em uma edição extra do “Diário Oficial da União”, uma portaria que proíbe, temporariamente, voos com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem, nos últimos 14 dias, por seis países africanos: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A proibição começa a valer nesta segunda (29).

A decisão do governo foi anunciada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e foi motivada pela descoberta de uma nova “variante de preocupação” do coronavírus, chamada de ômicron.

Além de Ciro Nogueira, assinam a portaria os ministros Anderson Torres (Justiça), Marcelo Queiroga (Saúde) e Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura).

A portaria também suspende, temporariamente, a autorização de embarque para o Brasil de estrangeiros procedentes ou com passagem por esses seis países africanos nos últimos 14 dias.

A decisão atende a uma recomendação da Anvisa, que orientou a restrição de entrada de viajantes de mais quatro países africanos: Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. A portaria do governo, no entanto, não trata desses países.

