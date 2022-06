Brasil Brasil tem 7º caso de varíola dos macacos confirmado. Um homem está em isolamento em Porto Alegre

17 de junho de 2022

A transmissão viral se dá por meio de fluidos corporais, gotículas e materiais contaminados. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Ministério da Saúde confirmou o sétimo caso de varíola dos macacos (ou monkeypox) no Brasil nesta sexta-feira (17). Também é o segundo no Rio Grande do Sul. O paciente é um homem de 34 anos, que retornou de viagem à Europa e está isolado em casa. O quadro é estável, sem complicações. O Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, foi responsável por analisar a amostra e isolar o vírus.

Eram seis casos confirmados até a última quinta (16). Além do Rio Grande do Sul, São Paulo tem quatro casos confirmados e Rio de Janeiro, dois. Segundo a pasta, outros nove estão em investigação e pelo menos 15 foram descartados.

“O Ministério da Saúde foi notificado nesta sexta-feira (17) da confirmação de novo caso de monkeypox no Brasil, no Rio Grande do Sul. O caso foi confirmado pelo Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, por meio de isolamento viral. Trata-se de um paciente residente no Rio Grande do Sul, do sexo masculino, 34 anos, com histórico de viagem para Europa. O paciente está em isolamento domiciliar e apresenta quadro clínico estável, sem complicações e está sendo monitorado pelas Secretarias de Saúde do Estado e Município”, diz a nota.

A varíola dos macacos pode causar febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios linfáticos inchados, calafrios e fadiga. Além disso, é caracterizada pelas erupções cutâneas (na face, palmas das mãos, solas dos pés), lesões, pústulas e crostas. Seus sintomas geralmente desaparecem dentro de duas a três semanas.

A transmissão viral se dá por meio de fluidos corporais, gotículas e materiais contaminados. Usar máscara e lavar as mão são duas formas de prevenção recomendadas pela pasta.

OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta semana que convocará uma reunião de seu comitê de emergência no próximo dia 23 para avaliar se a varíola dos macacos representa uma “emergência de saúde pública de alcance internacional”, como é o caso com a covid.

A proliferação atual de casos é “incomum e preocupante”, declarou o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em coletiva de imprensa. Segundo o representante da OMS, essa disseminação fora do esperado é o que motivou a futura reunião. De acordo com a OMS, em 8 de junho, o número de casos confirmados da doença em países fora de regiões onde o vírus monkeypox é endêmico havia chegado a 1.300. A doença é comum em 11 países da África Ocidental e na África Central.

