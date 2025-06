Saúde Brasil tem apenas 40,68% da população vacinada contra a gripe

A meta é alcançar 90%. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A cobertura vacinal contra o vírus influenza, que provoca a gripe, continua baixa no Brasil. Até o dia 24 de junho, 40,68% do público prioritário – pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos e gestantes – havia recebido a vacina. A meta é alcançar 90%.

Segundo dados do Ministério da Saúde, Rio de Janeiro (21,36%), Bahia (33,99%), Pernambuco (34,44%), Mato Grosso (34,73%), Maranhão (36,76%) e Goiás (37,91%) têm os percentuais mais baixos do país.

Nos grupos prioritários, as gestantes são as menos vacinadas (27,31%), seguidas pelas crianças (35,70%) e pelos idosos (43,40%).

No Rio, gestantes (13,80%) e crianças (19,80%) são as que menos procuraram os postos de saúde para vacinação. Apenas 28,91% dos idosos foram imunizados.

No estado de São Paulo, até 17 de junho, foram aplicadas 4,4 milhões de doses da vacina contra o influenza, o que corresponde a uma cobertura de 39,5% para os grupos prioritários.

Nos 645 municípios paulistas, o esquema foi ampliado para toda a população acima dos 6 meses. Neste ano, o imunizante foi incorporado ao Calendário Básico de Vacinação, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria Estadual da Saúde recomenda aos grupos prioritários que se vacinem o quanto antes porque são mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves da doença e à morte. No inverno, há maior circulação de vírus respiratórios.

Na capital paulista, o cenário é semelhante. A cobertura vacinal está em 44,51%, considerando o mesmo grupo, até 24 de junho. Dos idosos, 45,88% receberam o imunizante. A cobertura nas crianças é de 41,53% e nas gestantes, 37,11%.

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo diz que intensifica os esforços para elevar os índices de vacinação, por meio de campanhas em terminais de ônibus, estações do Metrô e da CPTM; emissão da Declaração de Vacinação Atualizada para crianças em idade escolar; abertura das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) aos sábados nos chamados “Dias D”; realização de busca ativa de faltosos; e a oferta de vacinação domiciliar para pessoas acamadas.

A gripe é uma doença respiratória infecciosa e transmissível. Os sintomas são coriza, febre, dor de cabeça e no corpo, tosse e mal-estar. A doença pode se apresentar de forma leve, que dura três a cinco dias, ou grave. Não é possível saber com antecedência como o paciente vai evoluir.

A vacina é de vírus inativado e não causa a doença. O que pode acontecer é a pessoa tomar a vacina e pegar outro vírus respiratório que esteja em circulação naquele momento.

Especialistas aconselham seguir as orientações e as regras de etiqueta respiratória – ao tossir e espirrar cobrir a boca com a parte interna do braço – além de higienizar as mãos com água, sabão e álcool em gel. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

