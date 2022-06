Brasil Brasil tem mais de 98 milhões de pessoas vacinadas com a terceira dose contra a Covid

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Ao todo, brasileiros que receberam a dose de reforço equivalem a 45,88% da população total. Foto: Cristine Rochol/PMPA Ao todo, brasileiros que receberam a dose de reforço equivalem a 45,88% da população total. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira (20) a 178.893.276, o equivalente a 83,27% da população total. Desde a última sexta (17), 101,3 mil brasileiros receberam a primeira aplicação do imunizante, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 178 milhões de vacinados, 167,06 milhões completaram o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina da Janssen), o que representa 77,77% da população total.

Nesta segunda, Santa Catarina e Ceará corrigiram os dados referentes às segundas doses aplicadas, o que gerou uma discrepância de 90 mil aplicações no País. Desconsiderando o ajuste dos dois Estados, o País administrou quase 175 mil segundas doses e outras 4,3 mil vacinas de dose única nas últimas 24 horas.

A dose de reforço foi aplicada em 98.572.582 brasileiros, ou 45,88% da população total. Até o momento, 5,18 milhões receberam o reforço extra da quarta dose.

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 3,3 milhões de doses nesta segunda-feira.

