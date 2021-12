Brasil Brasil terá novo modelo de carteira de motorista em 2022

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Nova Carteira Nacional de Habilitação. Foto: Contran/Reprodução Nova Carteira Nacional de Habilitação. (Foto: Contran/Reprodução) Foto: Contran/Reprodução

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) acaba de publicar a resolução nº 886, que revela o novo desenho da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O novo modelo começará a ser emitido a partir de 1º de junho de 2022, à medida que os condutores forem renovando ou emitindo a segunda via.

Não haverá necessidade de troca imediata para o novo padrão. O documento poderá ser expedido em meios físico, digital ou ambos. A escolha ficará à critério do condutor.

A nova CNH tem predominância das cores verde e amarelo e trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir. A primeira coluna terá a categoria da CNH, seguida por uma imagem do automóvel e a indicação se o dono do documento está habilitado para dirigir aquele tipo de veículo.

Outra novidade é a inclusão da letra “P”, para indicar que o condutor tem apenas permissão para dirigir, ou “D” para apontar que o motorista já tem CNH definitiva. O documento também mostrará se o condutor utiliza a CNH para o exercício de atividade remunerada e terá um campo para constar as restrições médicas.

A nova CNH manterá o QR Code, já disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. O código vai armazenar todas as informações do documento, inclusive a fotografia, com exceção da assinatura do motorista.

