Brasil terá onda de calor de até 47°C neste mês; veja quais serão os Estados mais quentes

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Onda de calor que atingirá vários Estados brasileiros será extraordinária com marcas jamais vistas em muitas cidades. (Foto: Reprodução)

Nos próximos dias, o Brasil enfrentará uma nova onda de calor intenso com previsão de temperaturas acima de 40°C (até 47°C) em boa parte do País. As temperaturas já começaram a subir nessa quarta-feira (8). Diferente do fenômeno registrado em setembro, o novo será ainda mais duradouro, podendo superar cinco dias de muito calor.

O Centro-Oeste, o interior de São Paulo e pontos de Minas Gerais podem ter máximas em muitas cidades de 42ºC a 44ºC, mas com registros em algumas cidades tão altos quanto 45ºC a 47ºC ou mais. Trata-se, assim, de evento de calor muito fora do comum e potencialmente a onda de calor mais intensa a atingir o Brasil em máximas nominais desde o começo das medições meteorológicas no começo do século XX.

O calor mais extremo, inicialmente, atinge áreas do Centro-Oeste, como nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A partir do fim de semana a massa de ar quente se amplia e as máximas muito altas passam a alcançar mais áreas.

Isso porque a massa de ar quente ganha força e se expande geograficamente a partir de sábado (11).

Por isso, embora já faça calor em muitas áreas do Sudeste do Brasil, as temperaturas se elevam acentuadamente a partir de sábado, quando as máximas vão passar dos 40ºC em várias cidades do interior de São Paulo e podem alcançar até 36ºC ou 37ºC na capital paulista. O mesmo deve ocorrer com Belo Horizonte, que pode bater em 36ºC ou 37ºC no sábado.

O período de temperaturas muito elevadas que está se iniciando será muito prolongado, antecipa a MetSul Meteorologia. Normalmente, ondas de calor duram entre quatro e sete dias, mas esta onda durará até dez dias ou mais em diversas cidades, podendo até completar duas semanas em alguns locais.

Dados analisados pela MetSul Meteorologia indicam que há o potencial deste novo episódio de calor excepcional superar em intensidade os eventos históricos de calor de setembro e outubro. O que os modelos mostram de calor é tão extraordinário e fora da curva histórica que a onda de calor pode ser a mais intensa já registrada no Brasil em valores de temperatura máxima.

Chuva extrema

Assim como nos episódios extremos de setembro e outubro, uma bolha de calor ou cúpula de calor será responsável pelas temperaturas extraordinariamente altas previstas para o Centro do Brasil.

Uma área de alta pressão em altitude, típica de bolhas de calor, atuará entre o Sudeste e o Centro-Oeste enquanto no Sul do Brasil haverá enorme convergência de umidade com chuva extrema no Rio Grande do Sul.

