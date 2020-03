Brasil Brasil ultrapassa 2 mil casos de coronavírus e tem 34 mortos

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Secretarias estaduais de Saúde contabilizam 2.010 infectados em todos os Estados do Brasil

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 15h30min desta terça-feira (24), 2.010 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil.

A Paraíba e o Rio Grande do Norte registraram novos casos. Sergipe registrou mais cinco infectados e chega a 15 no total, 12 deles na capital, Aracaju. Já na Bahia o número chegou a 76 casos e o Amazonas registra 47 casos confirmados. O Distrito Federal já passou dos 160 infectados pelo novo coronavírus.

O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde desta segunda-feira, informando que o Brasil registra 1.891 casos confirmados do novo coronavírus e que já foram registradas 34 mortes, 30 no Estado de São Paulo e quatro no Rio de Janeiro.

Medida provisória

O Diário Oficial da União publicou na noite de segunda-feira (23), em edição extra, a revogação de dispositivo de uma MP (medida provisória) que previa a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses.

A MP foi editada no domingo (22) pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o trecho sobre os contratos foi alvo de críticas por parte de políticos, partidos e entidades. Bolsonaro, então, anunciou nesta segunda-feira a revogação do trecho.

