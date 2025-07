Política “Brasil vai cobrar 50% em taxas dos Estados Unidos, caso Trump cumpra o tarifaço”, diz Lula

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai cobrar 50% em tarifas dos Estados Unidos caso o presidente dos Estados Unidos Donald Trump cumpra o anúncio de tarifar os produtos brasileiros. A tarifa de 50% está prevista para vigorar a partir de 1º de agosto.

Além da reciprocidade, o presidente disse que avalia recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) e propor investigações internacionais. Lula também sinalizou que manterá o diálogo aberto, e disse que o Brasil é um país onde tudo se resolve “na conversa”.

“Temos vários caminhos. Podemos recorrer à OMC, propor investigações internacionais, cobrar explicações. Mas o principal é a Lei da Reciprocidade, aprovada no Congresso. Se ele cobrar 50% da gente, a gente vai cobrar 50% dele”, disse Lula em entrevista ao Jornal da Record, da TV Record.

Lula classificou a carta enviada por Trump como “absurda” e disse que não é costume enviar recados, por redes sociais, para chefes de Estado. O presidente também endossou que cabe ao Legislativo e ao Judiciário brasileiro estabelecer e cumprir leis.

O presidente brasileiro afirmou, também, que deve criar um comitê de emergência com empresários que terá atuação diária e focada em repensar a política comercial com os Estados Unidos. Lula destacou que a alegação de Trump de que os americanos têm déficit comercial é falsa.

“Ele alega que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil, mas isso não é verdade. Em 2023, exportamos US$ 40 bilhões e importamos US$ 47 bilhões dos EUA. Tivemos um déficit de US$ 7 bilhões. E, se somarmos os últimos 15 anos, o Brasil acumulou um déficit de US$ 410 bilhões com os americanos. Será que ninguém do Tesouro explicou isso pra ele antes de escrever aquela carta absurda?”, afirmou Lula.

O presidente também exigiu respeito por parte dos Estados Unidos e disse que Trump é um “pretendente”, e não um “presidente”. Lula disse ainda que o líder americano estaria sendo processado assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por causa da invasão do Capitólio por radicais da extrema direita americana, em 2021.

“Se ele conhecesse um pouco do Brasil, teria mais respeito. O Brasil tem 201 anos de relação diplomática com os Estados Unidos, uma relação virtuosa, de benefício mútuo. Eu me dei bem com todos os presidentes americanos, porque o Brasil é um país de diálogo”, disse Lula.

“A primeira coisa que o povo brasileiro precisa saber é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros. E, ao mesmo tempo, exigir que os outros nos respeitem”, declarou o presidente.

Ele atacou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e disse que ele está nos Estados Unidos para influenciar Trump a intervir no processo do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal (STF).

