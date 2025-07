Esporte Brasil vence a Alemanha e vai à semifinal da Liga das Nações de Vôlei

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com 12 vitórias na VNL 2025, Brasil busca seu primeiro título na competição. Foto: Divulgação/volleyballworld Com 12 vitórias na VNL 2025, Brasil busca seu primeiro título na competição. (Foto: Divulgação/volleyballworld) Foto: Divulgação/volleyballworld

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira feminina de Vôlei está na semifinal da Liga das Nações (VNL) 2025. Na tarde desta quinta-feira (24), o Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 0 e garantiu sua vaga entre as quatro melhores equipes do torneio. A partida, disputada em Lodz, na Polônia, foi marcada por consistência, equilíbrio emocional e domínio técnico das brasileiras, que agora enfrentam o Japão no sábado (26), repetindo o confronto da mesma fase em 2024.

Com destaque para Rosamaria, maior pontuadora do jogo com 13 pontos, e Gabi Guimarães, que brilhou nos momentos decisivos, o Brasil mostrou maturidade diante de uma Alemanha que tentou reagir, mas não conseguiu manter o ritmo. A levantadora Roberta e as centrais Diana e Júlia Kudiess também foram fundamentais, especialmente no bloqueio e na distribuição de jogo.

A vitória reforça o bom momento da equipe comandada por José Roberto Guimarães, que soma agora 12 vitórias em 13 partidas na competição. Mesmo com a ausência da ponteira Ana Cristina, lesionada, o grupo mostrou profundidade e alternativas táticas para superar os desafios.

Com o resultado, o Brasil segue firme na busca pelo título inédito da VNL. A semifinal contra o Japão será às 15h (horário de Brasília), e a expectativa é de mais um duelo equilibrado, já que as japonesas eliminaram a Turquia em uma partida emocionante por 3 sets a 2.

A outra semifinal será entre Itália e Polônia, às 11h. A final e a disputa pelo terceiro lugar acontecem no domingo (27), encerrando a edição 2025 da Liga das Nações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-vence-a-alemanha-e-vai-a-semifinal-da-liga-das-nacoes-de-volei/

Brasil vence a Alemanha e vai à semifinal da Liga das Nações de Vôlei

2025-07-24