Seleção Brasil vence a Bolívia por 5 a 1 na primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

O duelo foi disputado no Mangueirão, em Belém (PA). (Foto: Vitor Silva/CBF)

Na estreia do treinador Fernando Diniz, a Seleção Brasileira venceu a Bolívia por 5 a 1, nessa sexta-feira (8), em partida válida pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O duelo foi disputado no Mangueirão, em Belém (PA). Os gols da vitória foram marcados por Rodrygo (2), Neymar Jr (2) e Raphinha. Ábrego descontou para os bolivianos. O próximo compromisso do Brasil pelas Eliminatórias é na terça-feira (12), às 23h, quando visita o Peru.

Com duas finalizações, Neymar chegou a 79 gols pela Seleção e ultrapassou Pelé na artilharia histórica da equipe. O Rei do Futebol, segundo as contas da Fifa (entidade máxima do futebol, marcou 77 vezes. De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no entanto, Pelé tem 95. Na comemoração de seu primeiro gol na partida, Neymar homenageou o ídolo dando socos no ar.

