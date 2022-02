Esporte Brasileira Carol Meligeni perde para tcheca de 14 anos e fica com vice na Argentina

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

A tenista Carolina Meligeni (E), de 25 anos, foi vice-campeã do ITF W25 de Tucuman, na Argentina. A brasileira foi derrotada na final pela jovem tcheca Brenda Fruhvirtova. (Foto: Divulgação)

A tenista Carolina Meligeni, de 25 anos, foi vice-campeã do ITF W25 de Tucuman, na Argentina, disputado no saibro. Atualmente, a brasileira está em 240ª no ranking da WTA.

A brasileira foi derrotada na final pela jovem tcheca Brenda Fruhvirtova, de apenas 14 anos, no último domingo, com parciais de 6/3 nos dois sets, em pouco mais de uma hora de partida.

Carolina reconheceu a superioridade da adversária no confronto e avaliou seu desempenho na competição.

“A adversária jogou melhor. Ela tem um nível de tênis, aos 14 anos de idade, difícil de acreditar. Mesmo assim, foi uma boa semana com a final de simples e a semifinal de duplas. Consegui tirar várias coisas que tenho que seguir melhorando para jogar com tenistas que apresentam esse nível. Segue o jogo”, afirmou a paulista.

Thiago Monteiro

Thiago Monteiro, número 104 do mundo e primeiro do Brasil, estreou com ótima vitória nesta terça-feira no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, evento sobre o saibro com premiação de US$ 600 mil.

O cearense superou o espanhol Albert Ramos, 32º colocado e que vem embalado pela conquista do ATP 250 de Córdoba, na Argentina, na última semana.

Monteiro marcou um duplo 6/3 após 1h20min diante do adversário cabeça de chave 7.

Foi a primeira vitória em cinco jogos de ATP para o brasileiro. Monteiro já o havia batido em torneios da série future.

O brasileiro mostrou solidez desde o começo com quebra. Ele sacou em 40 a 0, perdeu as chances, mas converteu a seguir. No segundo set abriu uma quebra para ter 4 a 2 e quebrou novamente no nono game.

Seu adversário em busca de vaga nas quartas de final será o ex-top 10, o espanhol Fernando Verdasco, atual 201 do ranking.

Rio Open

O Rio Open anuncia o Torneio Winners para os dias 9, 10, 11 e 14 de fevereiro. Durante esse período, mais de 80 jovens de projetos sociais apoiados pelo maior evento de tênis da América do Sul, vão competir nas quadras do Jockey Club do Rio de Janeiro. Desde 2014, quando aconteceu a primeira edição do Rio Open no Brasil, o evento sempre apoiou iniciativas sociais e acreditou no poder transformador através do esporte.

A competição é voltada especialmente para as crianças e jovens que frequentam os projetos Futuro Bom, Tênis na Lagoa e Escolinha de Tênis Fabiano de Paula como projetos apoiados. E para a edição de 2022, o torneio também convidou 10 jovens do Projeto Paraty Tênis. O Tênis na Lagoa terá cerca de quarenta meninos e meninas.

Seguindo firme no pilar social, os integrantes dessas instituições também ganharão ingressos para assistir às partidas do Rio Open, e alguns deles farão parte da equipe de Ball Kids, os famosos “boleiros”. Nos maiores torneios de tênis do mundo, essa função é tradicionalmente desempenhada por crianças e adolescentes. Grandes atletas como Federer e Shapovalov já foram boleiros quando criança.

O torneio entre os projetos sociais será realizado de 9 a 14 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, sendo a final realizada na segunda, dia 14, durante o Rio Open. A competição será dividida em seis categorias (quatro masculinas e duas feminina). Além do gostinho de usufruírem da complexa estrutura de um evento internacional, e de competirem nas quadras de um ATP 500, os campeões e vices de cada uma das categorias levarão para suas casas troféus da competição.

Cada campeão receberá 1 semana de treinamento no Centro de Treinamento Kirmayr e cada projeto vencedor receberá 1 voucher de 1 semana de treinamento na IMG Academy. Além disso, três sorteados entre os projetos também ganharão uma bolsa de Ensino Médio no Curso e Escola SEI. As informações são do site Lance.

