Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Caso de desaparecimento de brasileira em Paris foi comunicado ao consulado do país na capital francesa. (Foto: Reprodução)

A polícia francesa faz buscas por uma brasileira que está desaparecida desde 6 de maio, em Paris, na França. O sumiço de Fernanda Santos de Oliveira, de 44 anos, natural de Botucatu (SP), também mobiliza e preocupa familiares e amigos.

Ao portal de notícias G1, a irmã Maria Aparecida, de 52 anos, revelou que Fernanda mora há pouco mais de um ano em Boulogne-Billancourt, região do subúrbio de Paris. “Ela foi em abril do ano passado, viveu um tempo com uma familiar nossa e acabou ficando por lá. Arrumou um lugar e um emprego num restaurante.”

Os familiares afirmam que Fernanda foi vista pela última vez no dia 6 de maio. Na ocasião, saiu de casa sem documentos e celular, levando apenas uma bolsa de mão, um trotinete (tipo de patinete) e o passaporte. No entanto, Maria Aparecida afirma que não tem notícias da irmã desde 3 de maio.

O caso foi comunicado ao Consulado Brasileiro em Paris, que já realizou buscas em hospitais e unidades do Instituto Médico Legal (IML) da região. Ninguém foi encontrado com as características de Fernanda.

O desaparecimento também foi comunicado à polícia francesa, que registrou dois boletins de ocorrência.

Para tentar encontrá-la, amigos e colegas de trabalho da brasileira também estão espalhando cartazes em Paris. Fernanda trabalhava no restaurante francês Pedra Alta.

O Consulado Brasileiro na capital francesa afirmou acompanhar o caso desde o último dia 11, após contato de familiares. Ainda no comunicado, o Consulado pontuou que buscas diárias estão sendo realizadas junto à polícia, hospitais e Instituto Médico Legal. No entanto, sem resultado até o momento.

A irmã Maria Aparecida relatou a aflição da família com a falta de notícias de Fernanda. “Nós todos estamos angustiados. Falávamos com ela todos os dias e, de repente, ela desapareceu. Foi uma surpresa, um mistério ela ter sumido assim”, conta.

“Conversamos [no último dia 3] rapidamente porque ela estava no metrô. Ela disse que me ligava assim que chegasse em casa, mas não ligou. Depois, não consegui mais contato”, contou.

Na capital francesa, Fernanda conseguiu um emprego em restaurante de culinária portuguesa e mantinha ainda dois bicos como faxineira. No entanto, ela vivia ilegalmente no país e estava em busca de regularizar a situação.

“Estava feliz, morava perto do Rio Sena e da Torre Eiffel, num lugar bom. Ela queria regularizar o visto dela e ficar por lá mesmo”, diz Maria.

Desde o dia 5 de maio, Fernanda não aparece para trabalhar. As informações são do portal de notícias G1.

