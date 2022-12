Mundo Brasileira desaparecida no Monte Etna, na Itália, é encontrada

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Excursionista informou posição pela última vez na quinta-feira (8). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A mulher de nacionalidade brasileira que estava desaparecida desde a última quinta-feira (8) na face sul do vulcão Etna, na região italiana da Sicília, foi encontrada por equipes do Socorro Alpino. A brasileira, cuja identidade não foi divulgada, sumiu por volta das 16h30 (horário local), após enviar sua própria localização, ao norte da zona da Torres do Filósofo, a cerca de 2,8 mil metros de altitude, mas depois não deu mais notícias.

Desorientada pela escuridão, o solo gelado e o vento forte, a mulher desceu em direção ao fundo do Valle del Bove, onde as equipes de resgate a encontraram perto do Monti Centenari, a cerca de 1,7 mil metros acima do nível do mar.

De acordo com as autoridades, a brasileira está bem de saúde, embora extremamente desgastada pelo acidente.

A morfologia particular das paredes do Valle del Bove, com a presença de ravinas e pequenos bivaques naturais, permitiu que ela sobrevivesse sem lesões à noite de inverno.

Equipes do Socorro Alpino, da Guarda de Finanças e do Corpo de Bombeiros trabalharam nas buscas pela brasileira, operações que também contaram com o auxílio de um helicóptero.

O Etna é considerado o vulcão mais ativo do alto da Europa. A última grande erupção dele ocorreu em 1992, mas diversas vezes ao ano ele impressiona com lavas incandescentes, atraindo turistas do mundo todo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo