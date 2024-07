Mundo Brasileira suspeita de ter sido filmada durante sexo com detento já participou de reality show no Reino Unido

Linda de Sousa Abreu foi detida pelas autoridades locais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A brasileira Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, funcionária do presídio HMP Wandsworth, em Londres, foi presa após ter sido flagrada em um vídeo, no qual supostamente aparece tendo relação sexual com um detento, segundo a imprensa britânica. Conhecida por seu perfil no OnlyFans, ela é casada e já estrelou um documentário sobre ménage.

Linda adotava nomes diferentes em seus perfis de entretenimento adulto, como “La Madre” e “Linda da sala de jogos”. Ela e o marido, o lutador de MMA Nathan Richardson, de 29 anos, cobravam uma assinatura de US$ 10 (R$ 55) por mês por vídeos e fotos sensuais do casal.

Os dois estão juntos há nove anos, mas há apenas três decidiram abrir o relacionamento. Os dois estrelaram o programa “Open House: The Great Sex Experiment” (Casa Aberta: O Grande Experimento Sexual), da emissora britânica Channel 4. O reality show mostrava “casais experimentais” explorando a “não monogamia consensual”, com diversos outros participantes. No seriado, o casal participou de uma orgia com 15 pessoas.

“Neste conceito ousado, casais comprometidos vão a um retiro de luxo para testar se abrir seus relacionamentos e fazer sexo com outras pessoas fortalecerá seu vínculo”, diz a descrição do programa no site do Channel Four.

Entenda o caso

De acordo com o jornal The Guardian, a polícia metropolitana começou a investigar o caso na sexta-feira, após tomar conhecimento sobre “um vídeo supostamente filmado dentro do HMP Wandsworth”. Além disso, foi informado que uma mulher havia sido presa por suspeita de má conduta em cargos públicos no mesmo dia, e que permanece sob custódia.

Na filmagem, é possível observar a agente penitenciária com o uniforme completo da corporação enquanto tem relações sexuais com um homem. Não se sabe quando exatamente o vídeo foi feito.

O DailyMail falou com a irmã de Linda, Andreina, que disse na sexta-feira ter advertido a ex-agente penitenciária para não misturar seu estilo de vida com o trabalho e que agora estaria “sofrendo as consequências”.

Andreina, que é personal trainer em Londres, contou ainda que só descobriu que Linda trabalhava no serviço penitenciário no início do ano, quando as duas tiveram uma conversa: “Foi quando eu disse que não misturasse seu estilo de vida com o trabalho. Não seja estúpida, não faça coisas estúpidas”.

