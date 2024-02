Geral Brasileiro aprovado em nove universidades nos Estados Unidos perde ajuda financeira e cria vaquinha para concluir curso

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

O estudante Fred Ramon, de 23 anos, deixou Recife (PE), sua terra natal, para cursar Ciências da Computação na Whittier College, na Califórnia. (Foto: Reprodução)

Aprovado em nove universidades nos Estados Unidos em 2021, o estudante Fred Ramon, de 23 anos, deixou Recife (PE), sua terra natal, para cursar Ciências da Computação na Whittier College, na Califórnia, com uma bolsa de 70%. Desde o início, ele conseguiu ajuda de um doador voluntário, que se mobilizou com a história do estudante e o ajudava nas mensalidades. Há cerca de dois meses, no entanto, devido a problemas financeiros, essa colaboração foi suspensa e o jovem tem feito vaquinhas e pedido ajuda na internet para conseguir concluir o curso.

“Infelizmente, eu fiquei sem ajuda faltando três semestres para acabar o curso. No fim do ano passado fiquei desesperado, fui ao escritório de ajuda financeira da universidade, falei que era engajado na universidade, que fazia trabalhos por fora com alunos que têm interesse em entender como estudar fora do Brasil, e consegui um estágio que paga 40 dólares por semana. Mas ainda assim é inviável pagar as mensalidades apenas com esse valor”, disse Fred ao jornal O Globo.

O estudante afirma que recebeu uma ligação do Programa Sponsorship (que conecta estudantes carentes a doadores dos EUA), comunicando que havia perdido a ajuda do doador que possibilitava sua permanência na universidade. Como saída para não abandonar os estudos, ele criou uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 200 mil, valor que deve ter que pagar até o final do curso. A mensalidade na instituição é de R$ 15 mil (cerca de 3 mil dólares).

Fred diz que ainda não conseguiu uma vaga de estágio fora da universidade que o permita conseguir se manter sozinho nos EUA.

“Todo estudante internacional enfrenta várias dificuldades, principalmente porque os estágios são muito concorridos. Estou lutando para tentar me inscrever na maior quantidade possível de trabalhos, mas é uma situação muito difícil também por não ter cidadania americana”, afirma o jovem.

Escola pública

Filho de uma faxineira e mãe solo, Fred ficou nacionalmente conhecido por dar dicas sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e sobre como garantir uma vaga em uma universidade no exterior, como ele fez.

Com a infância marcada pela pobreza em Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, Fred concluiu o ensino médio, em 2018, na Escola Estadual Professor Fernando Mota. Na época, além da bolsa de 70% na universidade de Los Angeles, ele foi aprovado também na Universidade de Inovação ASU; Manhattanville College; Florida Tech; Temple University; University of Arizona; Stetson University; Adelphi University; e University of La Verne. As informações são do jornal O Globo.

