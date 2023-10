Mundo Brasileiro é atropelado por carro da polícia e tem perna amputada na Irlanda

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

O jovem é filho do prefeito de São José dos Campos (SP). Na foto, o carro que atropelou João Henrique Thomaz Ferreira Foto: Divulgação O jovem é filho do prefeito de São José dos Campos (SP). Na foto, o carro que atropelou João Henrique Thomaz Ferreira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O brasileiro João Henrique Thomaz Ferreira, de 23 anos, foi atropelado em Dublin, na Irlanda, por um carro da Garda, a polícia local. O jovem estava em pé às margens de uma rodovia quando foi atingido e teve a perna direita esmagada, no sábado (28).

Ferreira foi levado para o Hospital Universitário Tallaght, onde passou por uma cirurgia e teve a perna amputada. O jovem é filho do prefeito de São José dos Campos (SP), Anderson Farias (PSD).

O político publicou uma mensagem nas redes sociais lamentando o acidente e disse que a sua esposa viajou a Dublin para dar apoio ao filho. Ferreira trabalha como entregador de aplicativo na capital da Irlanda.

No dia do acidente, ele o amigo Anderson Alencar resolveram ajudar um colega que teve a sua motocicleta roubada. O veículo tinha rastreador, que indicou a sua exata localização.

Os dois decidiram ir até o endereço e, no meio do caminho, encontraram uma viatura policial. Os agentes seguiram as informações do rastreador e localizaram a motocicleta em movimento pouco tempo depois.

Após uma breve perseguição, os dois homens que estavam na moto foram interceptados e pararam no acostamento da rodovia. Ferreira, que estava com sua moto atrás do carro da polícia, estacionou no acostamento, a cerca de 15 metros dos bandidos, e ficou em pé observando a ação da polícia.

Segundo o depoimento de Alencar, no qual ele descreveu o acidente, um carro descaracterizado da polícia local parou próximo ao amigo, e Ferreira apontou mostrando que os ladrões estavam à frente. Nesse momento, o carro avançou contra o brasileiro, que foi jogado contra o guard rail da rodovia, tendo a perna direita esmagada.

“Apareceu um carro descaracterizado, à paisana, que saiu um pouco da pista e parou em frente ao João. Aí o João acenou pra ele, apontando com o braço para frente. Quando o João fez o sinal com o braço, ele simplesmente avançou pra cima do João”, revelou.

Alencar disse que o amigo ficou consciente durante todo o momento até a chegada da ambulância. O policial que atropelou Ferreira foi retirado do local em uma viatura da polícia. As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas do atropelamento.

