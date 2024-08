Mundo Brasileiro é preso em Portugal por dar o golpe “Alô, pai”

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Crime que ficou conhecido no Brasil desembarcou em cidades portuguesas. (Foto: Samuel Isaacs/Unsplash)

Um brasileiro de 29 anos foi preso em Portugal sob a suspeita de ter enganado 11 pessoas com o golpe “Alô, pai, alô mãe?”. O suspeito teria lucrado cerca de 11 mil euros (R$ 67 mil) e vai responder por golpe qualificado, falsidade informática e lavagem de dinheiro.

Conhecido no Brasil como “Alô, pai?”, o crime se tornou conhecido no país e chegou forte a Portugal nos últimos meses, com outras pessoas detidas em Leiria e rede desmantelada em Lisboa. De um apartamento no Porto, o brasileiro enviava mensagens desesperadas a pais de outras cidades portuguesas e pedia 1 mil euros (R$ 6,1 mil) a cada pai enganado.

Apesar de a PJ comprovar 11 casos, a investigação poderá encontrar mais vítimas, O brasileiro tinha 30 mil euros (R$ 183 mil) em uma conta bancária, mas não teria rendimentos comprovados.

A polícia também investiga a participação de outras pessoas no golpe, sendo o brasileiro o coordenador da operação. A investigação começou em março deste ano sob a responsabilidade da Polícia Judiciária (PJ).

Golpe de falsas vagas

No desespero para fazer o pedido ou renovar a autorização de residência, brasileiros dizem que caíram no golpe da falsa marcação e têm dado alertas nas redes sociais. Segundo um grupo de brasileiras. o preço para um simples agendamento está entre 210 euros (R$ 1,2 mil) e 270 euros (R$ 1,6 mil).

Uma delas descreve que pagou e recebeu uma falsa confirmação por e-mail. Quando chegou no posto de atendimento na suposta data, não havia agendamento e foi verificado que todo o procedimento não era verdadeiro.

Os golpistas simulam e-mails e chegam a exibir em páginas nas redes sociais uma suposta mensagem de confirmação, mas com endereço eletrônico do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Existem perfis que prometem uma via expressa. Em um deles, o responsável pela página diz que há vagas para diversas categorias de autorização de residência.

A página anuncia as vagas em uma publicação com letras gigantes: “URGENTE, chame no privado”. Quando os brasileiros começam a conversar por mensagens privadas, podem cair no golpe e fazer o pagamento. Depois, reclamam que os e-mails de confirmação não são enviados. Há uma brasileira que diz esperar pela suposta mensagem há um ano.

Outra versão mais sofisticada que circula é a da simulação do site de renovação da residência CPLP. Nele, que já saiu do ar e tinha um endereço falso, era cobrado 20 euros pelo suposto processo. Lembrando: há mais de 400 mil processos pendentes na AIMA e as autorizações vencidas foram prorrogadas automaticamente até 30 de junho de 2025.

