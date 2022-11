Geral Brasileiro morre ao ser atingido por bloco de gelo em caverna na Argentina

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

O acidente aconteceu em uma área de acesso proibido conhecida como “Cueva de Jimbo”, ou Caverna de Gelo, dentro do parque nacional da Terra do Fogo. (Foto: Reprodução)

O turista brasileiro Dennis Cosmo Marin, morreu na quarta-feira (2) nas proximidades da cidade de Ushuaia, na Argentina, após um bloco de gelo se romper do teto de uma caverna e atingir seu corpo. O acidente aconteceu em uma área de acesso proibido conhecida como “Cueva de Jimbo”, ou Caverna de Gelo, dentro do parque nacional da Terra do Fogo.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o grupo avança para o interior da caverna. É possível ver um enorme pedaço de gelo caindo antes da pessoa que gravava o vídeo começar a correr. As imagens também mostram uma placa onde se lê: “Alerta. Não entre.”

A Comissão de Auxílio de Ushuaia, um grupo civil dedicado a resgates na região, publicou um comunicado nas redes sociais alertando que “o acesso a esta caverna é proibido devido ao perigo representado pela possível queda de gelo ou pelo colapso da caverna, situação que está indicada no outdoor perto da caverna.”

Segundo relato postado no Instagram, o grupo civil disse que recebeu por volta das 16h o pedido de resgate de um turista que sofreu um traumatismo grave na cabeça. A brigada foi acionada, mas quando chegou ao local a vítima já foi encontrada sem vida. Após uma operação de mais de 6 horas, os socorristas desceram o corpo e os outros turistas até uma base de operações.

Dennis Marin era de São Paulo, publicitário e tinha 37 anos. Segundo ele relatava nas redes sociais, estava há quase quatro anos viajando de Kombi pela América do Sul com sua gata de estimação, batizada de Lince.

O brasileiro tinha um perfil no Instagram chamado ‘Ô de Kombi’, onde se apresentava como contador de “stories” e mensageiro natural de coisas naturais. Além disso, dizia que estava “em busca de autonomia”.

Na página dele, que tem mais de 3 mil seguidores, o publicitário costumava dividir diariamente suas experiências durante as viagens e chamava atenção por levar junto a gata Lince.

Dennis passou por cidades do estado do Rio de Janeiro, da região sul do Brasil, Guiana Francesa, Suriname e Uruguai. Na última semana, ele chegou a compartilhar vídeos e fotos do Ushuaia, inclusive de caminhadas feitas já na Tierra del Fuego.

Em nota, o Itamaraty afirmou que o Ministério das Relações Exteriores, por meio “do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires, vem prestando a assistência cabível à família da possível vítima, em coordenação com as autoridades locais e em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local.”

A caverna fica na parte mais baixa de uma das geleiras do local.

As autoridades informam que a entrada em cavernas como a Cueva de Jimbo é proibida, justamente pela possibilidade constante de queda de blocos de gelo. Mesmo assim, muitas pessoas insistem em entrar nesses locais.

Ainda segundo as autoridades, sobretudo por meio das redes sociais, a partir de 2020 houve um aumento no número de turistas que passaram a entrar nas cavernas – no local, há placas alertando que os visitantes não entrem em hipótese alguma. As informações são do portal de notícias G1.

