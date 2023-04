Geral Brasileiro pede ajuda do Ministério das Relações Exteriores do nosso país para deixar o Sudão

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2023

O carioca Paulo Sérgio está preso no Sudão por causa do conflito no país. (Foto: Reprodução)

O carioca Paulo Sérgio, que está preso no Sudão por causa do conflito no país, cobrou neste domingo (23) ajuda do Ministério das Relações Exteriores brasileiro para conseguir sair do país durante o cessar-fogo anunciado pelo grupo paramilitar que disputa o poder com o exército do país. Ele contou ao portal de notícias G1 que, sem resposta do governo, o grupo tenta sair do país por conta própria.

“Todos organizados e já fechados com outras embaixadas. E a gente, estamos com quem? Só dizem que estão tentando resolver, porém não encontram mais ônibus e nem van pra nos tirar daqui”, cobrou Paulo Sérgio, atacante do Al-Merreikh.

O jogador, que atuou em clubes brasileiros, como o Flamengo, e no futebol de outros países, pediu mais ação em uma postagem nas redes sociais. Em uma postagem no fim da manhã deste domingo, ele acusou o Itamaraty de ser omisso e desorganizado. “Estão todos os estrangeiros saindo e inúmeros sudaneses”, disse o atleta.

O Itamaraty informou que “segue empreendendo esforços para retirar todos os brasileiros em território sudanês tão logo quanto possível”. Segundo o órgão, havia 16 brasileiros na capital do Sudão. Deste total, 15 já deixaram a cidade em diferentes operações de evacuação ao longo deste domingo (23).

Paulo Sérgio contou que o plano conta com a ajuda de um micro-ônibus alugado pelo clube para ir até a cidade de Porto Sudão, às margens do Mar Vermelho, ainda durante o período de cessar-fogo. A ideia era dormir na cidade e, nesta segunda-feira (24), atravessar a fronteira com o Egito.

“Estamos aguardando em um calor infernal a chegada do ônibus fretado pelo clube na recepção do prédio onde moramos. Em princípio, o ônibus chegaria em uma hora e agora passou para duas horas de espera. Detalhe: não foi o governo que conseguiu o ônibus que vai levar a gente para uma cidade afastada daqui, onde iremos dormir e viajar para o Egito amanhã. Esse ônibus foi fretado pelo clube”, disse Paulo Sérgio.

Ele e outros 8 brasileiros que fazem parte do time estão em Cartum, capital do país, e tentam sair do território.

“Temos até 18h para sair daqui, senão isso vai ficar uma loucura. Já avisaram a gente! Estamos virados, tentando resolver os problemas por conta própria”, disse Paulo Sérgio.

Vinte e um brasileiros estão no Sudão, de acordo com as últimas informações enviadas pelo governo brasileiro.

Atualmente, quem está à frente da representação do Brasil no Sudão é o embaixador Rubem Guimarães Coan Fabro Amaral. Em 2023, o plenário do Senado aprovou por 48 votos a favor e 2 contra com 2 abstenções sua indicação e ele assumiu o posto em novembro do ano passado. Amaral não está no Sudão. Por conta do conflito, ele seguiu para a Arábia Saudita. As informações são do portal de notícias G1.

2023-04-23