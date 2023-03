Somente no último trimestre do ano passado, foram gastos R$ 56,5 bilhões com esse tipo de serviço, 10% a mais em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são do estudo CREST, feito pelo IFB (Instituto Foodservice Brasil).

Segundo o IFB, os números indicam uma recuperação importante para o setor de alimentação fora de casa, que foi um dos mais “afetados pelas restrições impostas para conter o avanço da Covid-19”.

O levantamento ainda aponta um aumento de 8% na quantia gasta pelos consumidores em cada refeição, com um ticket médio de R$ 19,27. O crescimento é reflexo do maior fluxo de visitação das pessoas aos estabelecimentos físicos: houve um aumento de 2%.

O estudo também aponta que o uso do delivery aumentou a sua participação no setor, saindo de 9% em 2019 para 16% em 2022. O levantamento mostra ainda que os pedidos feitos exclusivamente por aplicativos dobraram em relação aos níveis pré-pandemia.