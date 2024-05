Brasil Brasileiros perdem quase R$ 3 bilhões em golpes online envolvendo compra de veículos, diz estudo

23 de maio de 2024

Foto: Reprodução

Os brasileiros perderam R$ 2,7 bilhões em cerca de 91 mil golpes registrados na compra e venda de veículos online em 2023, revelou estudo realizado pela OLX. O número é ainda considerado alto pela empresa, apesar de uma queda de 60%, de 2022 para 2023, no total de fraudes aplicados nessa categoria.

São Paulo lidera o ranking de golpes com transações de veículos, sendo responsável por 28% dos casos. A lista segue com Minas Gerais, representando 8%, Rio de Janeiro, com 7%, e Bahia, 6%.

Entre os segmentos mais “cobiçados” pelos golpistas, o carro sai em disparada, equivalendo a 64% das fraudes. Enquanto as motos já fizeram parte de 31% dos crimes e caminhões apresentam 5%.

As marcas mais visadas por fraudadores no ano passados foram Chevrolet, Volkswagen, Fiat e Toyota, nessa ordem.

Já os modelos que mais são atingidos por esses golpes são: Celta e Gol, 9%; Palio, 6%; Corsa, 5%; Uno e Corolla, 4% cada; Hilux, Onix e Civic, 3%; HB20, Saveiro, Strada e Ka, 2% cada;

Como evitar

Aqueles que estão planejando comprar ou vender um veículo precisam se atentar e evitar cair em golpes. Algumas dicas incluem conferir dados do comprador, além de conhecer e visitar o proprietário com o produto desejado.

Negociar diretamente com o proprietário do veículo ou com a pessoa que irá comprar o item;

Fazer uma visita ao veículo presencialmente antes de fechar o negócio em locais públicos e movimentados, como estacionamentos de shoppings e supermercados;

Antes de concluir o negócio, pode ser solicitada uma Vistoria Cautelar em uma empresa credenciada pelo Detran, junto do dono do automóvel;

Fazer pagamento apenas em uma conta em nome do proprietário do veículo e antes de depositar, verificar os dados direto com o proprietário;

Em caso de venda, confirmar os dados bancários da conta em que o valor do veículo deve ser depositado;

Vendedor e comprador devem ir junto ao cartório fazer a transferência e o pagamento só deve ser feito quando a transação for concluída.

