Brasileiros reclamam de serem colocados em grupos do "jogo do tigrinho" no WhatsApp; veja como se proteger

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Números estrangeiros desconhecidos também têm adicionado pessoas em comunidades do app para promover caça-níqueis on-line. (Foto: Reprodução/WhatsApp)

Não é só no Instagram que a promoção do “jogo do tigrinho” tem incomodado usuários. As queixas também citam o WhatsApp: “Toda hora sou incluída em grupo de WhatsApp divulgando o tigrinho”; “Quantas contas de tigrinho terei que bloquear até pararem de me colocar em grupos no WhatsApp?”.

As pessoas reclamam que têm sido adicionadas sem querer a grupos e comunidades do WhatsApp (que podem ter até 5.000 integrantes) voltados a promover o “Fortune Tiger”, o nome oficial do jogo.

Os grupos que promovem o jogo caça-níquel geralmente seguem um padrão: usam números estrangeiros, com nomes que envolvem código e foto de perfil com o desenho de um tigre.

A Meta, dona do WhatsApp, disse que “trabalha ativamente” para impedir o envio de conteúdo indesejado, mas que, assim como acontece com SMS e ligações, “outros usuários do WhatsApp ou empresas que têm seu número de telefone podem entrar em contato com você”.

A empresa também recomenda configurar a conta para restringir quem pode te adicionar a grupos.

“Já fui adicionada em uns três grupos de WhatsApp. Em geral, criam grupo, me adicionam e, depois, vira uma comunidade do WhatsApp. Todos do Fortune Tiger e com números estrangeiros”, conta a jornalista Paula Silva, de 30 anos.

“Venho sendo adicionado em muitos grupos. Num primeiro momento, comecei a sair imediatamente. Hoje, o negócio se tornou tão constante que eu já nem tenho dado tanta atenção e demoro mais de um dia para conferir e efetivamente sair”, diz o analista de marketing Evandro Lira, de 29 anos.

Nas redes sociais, também há relatos de abordagens feitas por SMS e até por ligações. No Instagram, também da Meta, são inúmeras reclamações de pessoas que foram seguidas ou marcadas em fotos por contas suspeitas.

As contas identificadas pelo g1 no Instagram afirmam que oferecem bônus em dinheiro e que milhares de pessoas já ganharam com o jogo, mas têm perfis privados ou sem nenhuma publicação. Elas também divulgam nomes de usuário de outros perfis que promovem o jogo.

— Veja como limitar quem pode te adicionar em grupos:

* Em “Configurações”, clique em “Privacidade”;

* Desça a página e selecione “Grupos”;

* Em “Quem pode me adicionar em grupos”, selecione “Meus contatos” ou “Meus contatos, exceto…”

— Como denunciar números desconhecidos no WhatsApp:

* Na tela da conversa, clique nos três pontinhos;

* Clique em “Mais” e, em seguida, em “Denunciar”

* Escolha se quer bloquear o contato e apagar a conversa – a opção fica ativada por padrão, por isso, tire prints das mensagens antes de confirmar o bloqueio;

* Informe por que o número está sendo denunciado, como “conteúdo indesejado” – se você não optar por bloquear o contato, esta tela não será exibida.

