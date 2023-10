Geral Brasileiros relatam noite de pânico com bombardeios em Rafah: “Todos morrerão aqui”

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

O bairro de Al-Rimal, no norte de Gaza, foi devastado por ataques aéreos. (Foto: Unicef/Hassan Islyeh)

Os novos bombardeios à cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, deixaram os brasileiros que aguardam por resgate em pânico. Eles aguardam a abertura da fronteira com o Egito para serem repatriados pelo governo brasileiro. O jornal O Globo conversou com Alajrami Ahamed, de 43 anos.

“Houve um bombardeio muito violento à noite, e não conseguimos dormir. Não há proteção em Gaza, todos morrerão aqui. A situação é muito difícil e todos estão em perigo. Israel está matando todo mundo.”

Alajrami Ahmed disse que foi possível ver o bombardeio de onde estavam. Ele está com outros nove brasileiros em uma casa da embaixada brasileira a 1 km da fronteira com o Egito aguardando um cessar-fogo temporário e a autorização de saída de Gaza.

A liberação da fronteira para saída de civis ainda depende do aval de Israel, que tem resistido. O governo israelense teme que integrantes do Hamas se aproveitem do cessar-fogo para também saírem pela fronteira.

Outro grupo de 16 brasileiros está na cidade de Khan Younis, a cerca de 10 km de Rafah. Os bombardeios também atingiram a região na manhã dessa quinta-feira. Um brasileiro filmou o momento e enviou o vídeo para as autoridades brasileiras.

Imagens de satélite

Imagens de satélite capturadas nessa quinta-feira (19) mostram escolas e hospitais ao redor da cidade de Gaza, onde várias pessoas estão se abrigando, enquanto o conflito entre Israel e Hamas continuam.

Uma das imagens mostra o hospital Ahli Arab, em Gaza, onde, na terça-feira (17), uma explosão matou centenas de pessoas. O Hamas apontou Israel como responsável. O governo israelense acusou o Jihad Islâmica. O grupo negou responsabilidade e acusou Israel.

Em outra imagem, é possível ver um cemitério, em Gaza, sendo expandido para abrigar mais corpos. Um dos registros mostra as crateras formadas por um míssil, em Gaza.

Chefes de milícia

Em um ataque com caças aéreos, Israel matou nessa quinta-feira (19) Rafat Harb Hussein Abu Hilal, um dos chefes do grupo de milícias que atuam ao lado do Hamas na Faixa de Gaza, anunciaram as Forças de Defesa israelenses.

O ataque aéreo para matar Abu Hilal, disse Israel, foi feito em Rafah, a cidade fronteiriça entre o sul da Faixa de Gaza e o Egito onde está o grupo de brasileiros que tenta deixar o território.

Outras milhares de pessoas, entre palestinos e estrangeiros, também se concentram na cidade enquanto aguardam as negociações travadas entre Israel e Egito para abertura dos postos de fronteira locais. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

